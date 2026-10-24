نور قرآن بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری شیرازی، صبح شنبه در مسابقات قرآنی «باران وحی» کمیته امداد امام خمینی(ره)، ترویج فرهنگ قرآنی را مهم‌ترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست گفت: ضرورت گسترش فعالیت‌های قرآنی در میان خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان بسیار مهم و مورد تاکید است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد قرآنی و حاضران در این محفل، ادامه داد: حضور در چنین مجالسی که با محوریت قرآن کریم برگزار می‌شود، مایه خیر و برکت است و انوار برخاسته از محافل قرآنی خاموش‌شدنی نیست؛ چراکه به کلام الهی پیوند خورده است.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) همچنین با تقدیر از دختران و پسران شرکت‌کننده در مسابقات، به‌ویژه دو بانوی حافظ قرآن و قاری جوان حاضر در این مراسم، از اهدای هدایایی از سوی آستان مقدس به این شرکت‌کنندگان خبر داد.

فرصت انس با قرآن را قدر بدانید

دبیر جامعه روحانیت شیراز در ادامه با اشاره به حکمت «إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ» از نهج‌البلاغه، به معنای تأسف‌بار بودن از دست دادن فرصت‌ها، خطاب به نوجوانان و جوانان گفت: باید قدر فرصت‌هایی را که برای فعالیت‌های قرآنی در نظام جمهوری اسلامی فراهم شده است، دانست و از این ظرفیت برای تعمیق انس با قرآن کریم بهره برد.

طاهری شیرازی با اشاره به محدودیت‌های فعالیت‌های قرآنی در دوران رژیم پهلوی، به برگزاری رویدادهایی همچون جشن هنر شیراز در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: در شرایطی که به گفته وی، فعالیت‌های قرآنی با محدودیت مواجه بود، برخی برنامه‌های مغایر با ارزش‌های دینی مورد حمایت قرار می‌گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش قرآن در کشور بیان کرد: امروز نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی فعالیت می‌کنند و حتی در میان عشایر و چوپانان نیز حافظان قرآن پرورش یافته‌اند که این موضوع مایه افتخار است.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) از مسئولان کمیته امداد خواست با تداوم فعالیت‌های قرآنی، زمینه بهره‌مندی همه خانواده‌های تحت پوشش این نهاد از آموزش‌ها و معارف قرآن کریم را فراهم کنند.

فرهنگ قرآنی؛ راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی

طاهری شیرازی با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات فرهنگی ایجابی، تصریح کرد: دشمنان با صرف هزینه‌های کلان در پی ترویج بی‌بندوباری هستند و در کنار برخوردهای قانونی که در جای خود ضرورت دارد، باید با گسترش فرهنگ قرآنی، جامعه را در برابر آسیب‌های فرهنگی مصون کرد.

وی نور قرآن کریم را فراتر از موانع دانست و افزود: ترویج معارف الهی و گسترش انس با قرآن، زمینه‌ساز تقویت بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان با اشاره به اشتیاق برخی مخالفان پیامبر اکرم(ص) برای شنیدن آیات قرآن، خاطرنشان کرد: جاذبه کلام وحی چنان است که حتی مخالفان نیز برای شنیدن تلاوت قرآن به آن توجه نشان می‌دادند؛ ازاین‌رو، گسترش فرهنگ قرآنی می‌تواند جامعه را در برابر آسیب‌های فرهنگی مقاوم‌تر کند.