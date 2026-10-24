خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-فاطمه گوگردی: در روزگاری که تاریخ برگ‌های پرافتخار دفاع مقدس را ورق می‌زند، نام جوانانی به چشم می‌خورد که در آغاز راه زندگی دل از تعلقات دنیوی بریدند و جان خویش را در راه دفاع از میهن نثار کردند، جوانانی که اگرچه عمرشان کوتاه بود اما رد پای ایمان، ایثار و فداکاری‌شان در حافظه تاریخ ماندگار شد.

شهید «محمد طاهری» یکی از همان جوانان دلاور کشورمان است، جوانی که در ۲۳ سالگی و در روزهای سرنوشت ساز آزادسازی خرمشهر به قافله شهدا پیوست و نام خود را در شمار مردان ماندگار این سرزمین ثبت کرد.

از مهر ماه ۱۳۳۸ تا دوم خرداد ۱۳۶۱ فاصله‌ای کمتر از ۲۳ سال است، سال‌هایی که شهید «محمد طاهری» در آن‌ها رشد کرد، بالید و سرانجام راهی را برگزید که به شهادت ختم شد.

شهید «محمد طاهری» در خانواده‌ای هشت نفره در روستای «چنار سفلی» از توابع شهرستان اسدآباد استان همدان دیده به جهان گشود، او فرزند شیخ «قربان طاهر» و «گلی میرزایی» بود؛ خانواده‌ای که سال‌ها بعد نام یکی از فرزندانش با عنوان پرافتخار شهادت گره خورد.

شهید «محمد طاهری» تا مقطع پایانی دبیرستان تحصیل کرد و دیپلم خود را گرفت. ایمان و پایبندی به ارزش‌های دینی از ویژگی‌های برجسته شخصیت شهید «محمد طاهری» بود و حضور در مجالس مذهبی، توجه به نیازمندان و ارتباط مستمر با خویشاوندان تنها بخشی از خصوصیاتی بود که او را در میان اطرافیانش به چهره‌ای محبوب تبدیل کرده بود.

میرزا آقا طاهر برادر شهید «محمد طاهری» در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری ویژگی‌های اخلاقی و مذهبی برادر شهیدش اظهار کرد: محمد دینداری را نه در حرف بلکه در رفتار و زندگی روزمره خود نشان می‌داد.

شهید «محمد طاهری» فعالیت سیاسی و مذهبی زیادی داشت

وی با تاکید بر اینکه محمد اخلاق خوبی داشت و تمام کارها و امور دینی خود را به درستی انجام می‌داد، ادامه داد: هیچ‌گاه نماز محمد ترک نمی‌شد و همیشه به فقرا و نیازمندان سر می‌زد و به آن‌ها کمک می‌کرد و در مجالس مذهبی حضور دائمی داشت و فعالیت‌های مذهبی و سیاسی زیادی انجام می‌داد.

این برادر شهید افزود: برادرم محمد از جمله افرادی بود که در تجمعات و راهپیمایی‌های انقلاب حضوری فعال داشت و در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی مشارکت می‌کرد . او در میان اعضای خانواده و بستگان نیز به سبب پایبندی به صله رحم و حضور مستمر در مراسم مذهبی جایگاه ویژه‌ای داشت.

طاهر با اشاره به محبوبیت برادر شهیدش محمد طاهری در میان اقوام تصریح کرد: محمد در خاندان به واسطه ویژگی‌های اخلاقی و رفتار پسندیده‌اش چهره‌ای مورد احترام بود.

وی ادامه داد: با آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله و حضور جوانان در جبهه‌های نبرد مسیر زندگی بسیاری از آنها به سمت دفاع از سرزمینشان تغییر کرد و محمد نیز از طریق خدمت سربازی راهی جبهه شد، مسیری که سرانجام او را به یکی از مهمترین مقاطع تاریخ دفاع مقدس یعنی عملیات آزادسازی خرمشهر رساند.

این برادر شهید ادامه داد: محمد دوره آموزش نظامی خود را در شاهرود گذراند و پس از آن از طریق تیپ ۲۱ حمزه از پادگان لویزان تهران به منطقه عملیاتی خرمشهر اعزام شد، در آن روزها خرمشهر همچنان در اشغال نیروهای بعثی قرار داشت و عملیات بیت‌المقدس با هدف آزادسازی این شهر راهبردی به یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های رزمندگان ایرانی تبدیل شده بود.

وی اضافه کرد: محمد فقط حدود ۲۰ روز در خط مقدم حضور داشت اما همین فرصت کوتاه برای رقم خوردن سرنوشت نهایی زندگی‌اش کافی بود.

سه روز اعتصاب غذا برای حضور در عملیات آزادسازی خرمشهر

میرزا آقا طاهر به یکی از بخش‌های قابل شهید محمد طاهری و ماجرای تلاش او برای حضور در عملیات آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: محمد و تعدادی از همرزمانش برای آنکه بتوانند در این عملیات شرکت کنند سه روز دست به اعتصاب غذا زدند.

وی ادامه داد: عملیات بیت‌المقدس از دهم اردیبهشت سال ۱۳۶۱ آغاز شد و در سوم خرداد همان سال به آزادسازی خرمشهر انجامید که در جریان این عملیات شمار زیادی از رزمندگان ایرانی به شهادت رسیدند و بسیاری دیگر مجروح شدند و محمد برادرم نیز در همان روزهای سرنوشت‌ساز در منطقه خرمشهر حضور داشت.

این برادر شهید با بیان اینکه آخرین شب زندگی برادرم سال‌ها پس از شهادتش از زبان همرزمان بازمانده‌اش به ما گفته شد، افزود: پس از شهادت محمد تعدادی از دوستان و همرزمان او که از آن عملیات جان سالم به در برده بودند به خانه ما آمدند و از اتفاقات شب پیش از شهادت محمدطاهر سخن گفتند.

وی ادامه داد: همرزمان محمد گفتند که برادرم در آخرین شب زندگی‌اش رفتاری متفاوت داشته، گویی در دل خود احساس کرده بود که زمان شهادتش رسیده است.

طاهر ادامه داد: براساس گفته همرزمان برادرم، استخری در منطقه وجود داشته که محمد شب پیش از شهادتش به آنجا رفته و غسل کرد و او در همان شب از شهادت قریب‌الوقوع خود سخن گفته بود و وصیت‌نامه‌ای نیز نوشته است و محمد پس از نوشتن وصیت‌نامه آن را در ساک جبهه خود قرار داد اما این وصیت‌نامه هیچ‌گاه به دست خانواده نرسید.

وی افزود: وصیت‌نامه محمد می‌توانست گوشه‌ای از اندیشه‌ها، احساسات و آخرین خواسته‌های او را برای بازماندگان آشکار کند که در گذر حوادث جنگ ناپدید شد و امروز جای خالی آن در میان یادگارهای به جا مانده از برادر شهیدم احساس می‌شود.

۲۳ سال زندگی و پایانی در مسیر آزادسازی خرمشهر

این برادر شهید با بیان اینکه سرانجام در تاریخ دوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ محمد در خرمشهر به شهادت رسید، بیان کرد: محمد در ۲۳ سالگی و در جریان روزهای عملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید روزهایی که رزمندگان ایرانی برای بازپس‌گیری این شهر، در یکی از سخت‌ترین مراحل جنگ تحمیلی می‌جنگیدند و تنها حدود ۲۰ روز از حضور محمد در خط مقدم گذشته بود که خبر شهادتش به ما رسید.

مزار شهید «محمد طاهری» در گلزار شهدای روستای «چنار سفلی» قرار دارد جایی که نام او در کنار دیگر شهدای این سرزمین یادآور روزهایی است که جوانان بسیاری برای دفاع از میهن راهی جبهه‌ها شدند و دیگر به خانه بازنگشتند. سال‌ها از آن روزهای پرالتهاب گذشته است اما نام شهیدان همچنان در حافظه خانواده‌ها و جامعه زنده است.

روایت زندگی شهید «محمد طاهری» تنها روایت شهادت یک جوان در میدان جنگ نیست بلکه روایت انسانی است که ایمان و مسئولیت‌پذیری در زندگی روزمره‌اش معنا داشت و سرانجام در روزهای دفاع از میهن جان خود را از دست داد. شاید وصیت‌نامه گمشده او هرگز پیدا نشود و بسیاری از خاطرات آخرین روزهای زندگی‌اش برای همیشه در سینه همرزمان و اعضای خانواده باقی بماند اما نام او در گلزار شهدای چنار سفلی همچنان یادآور جوانی است که در بهار زندگی در خرمشهر به شهادت رسید و بخشی از داستان آزادسازی این شهر شد.