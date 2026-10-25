جبران ارز نهاده های دامی از جیب بیماران بستری+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی، با انتقاد از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت که با ابهاماتی همراه است، گفت: در شورای عالی بیمه سلامت، تصمیماتی گرفته می شود که نماینده بیمه شدگان در آن جلسات نیست و از همین رو، هر طور بخواهند اقدام می کنند و تصمیم می گیرند.

وی با اشاره به موضوع حذف ارز نهاده های دامی افزود: بنابر مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، برای جبران ارز نهاده های دامی، بیمار بستری در بیمارستان می بایست هر شب ۷۰۰ هزار تومان بابت پول غذا پرداخت کند.

اسدی گفت: این مصوبه شورای عالی بیمه سلامت است، اما بیمه ها اعم از پایه و تکمیلی، زیر بار آن نمی روند و در نتیجه، از جیب بیمار پرداخت می شود.

وی افزود: اگر یک بازنشسته ۱۰ شب در بیمارستان بستری شود، فقط ۷ میلیون تومان بابت خدماتی باید پرداخت کند که مصوبه شورای عالی بیمه سلامت است؛ اما بیمه ها زیر بار آن نمی روند.