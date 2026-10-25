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۳ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۹

جبران ارز نهاده های دامی از جیب بیماران بستری+فیلم

جبران ارز نهاده های دامی از جیب بیماران بستری+فیلم

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، به جزئیات مصوبه ای اشاره کرد که بر اساس آن، برای جبران ارز نهاده های دامی، مبلغی از بیماران بستری در بیمارستان ها دریافت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی، با انتقاد از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت که با ابهاماتی همراه است، گفت: در شورای عالی بیمه سلامت، تصمیماتی گرفته می شود که نماینده بیمه شدگان در آن جلسات نیست و از همین رو، هر طور بخواهند اقدام می کنند و تصمیم می گیرند.

وی با اشاره به موضوع حذف ارز نهاده های دامی افزود: بنابر مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، برای جبران ارز نهاده های دامی، بیمار بستری در بیمارستان می بایست هر شب ۷۰۰ هزار تومان بابت پول غذا پرداخت کند.

اسدی گفت: این مصوبه شورای عالی بیمه سلامت است، اما بیمه ها اعم از پایه و تکمیلی، زیر بار آن نمی روند و در نتیجه، از جیب بیمار پرداخت می شود.

وی افزود: اگر یک بازنشسته ۱۰ شب در بیمارستان بستری شود، فقط ۷ میلیون تومان بابت خدماتی باید پرداخت کند که مصوبه شورای عالی بیمه سلامت است؛ اما بیمه ها زیر بار آن نمی روند.

کد مطلب 6987679
حبیب احسنی پور

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