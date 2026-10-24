طرح یک سریال عاشقانه برای شبکه نمایش خانگی؛ تکرار «پوست شیر» طبیعی است

حسین نمازی کارگردان سینما با اشاره به طرح سریالی که برای شبکه نمایش خانگی در دست بررسی دارد به خبرنگار مهر گفت: طرحی برای پلتفرم دارم که یک سریال عاشقانه است اما هنوز به وضعیت قطعی برای تصویب و تولید نرسیده است. وضعیت الان به‌گونه‌ای است که هیچ‌کس اطلاعات دقیقی از شرایط موجود ندارد؛ هم وضعیت کشور، هم سینما و هم پلتفرم‌ها در هاله‌ای از ابهام است. با این حال، به نظرم پلتفرم‌ها از این طرح‌ها استقبال می‌کنند.

این کارگردان درباره فضای فعلی شبکه نمایش خانگی و تکرار برخی موضوعات در فضای جنایی یا تاریخی بیان کرد: در حال حاضر به نظرم درام عاشقانه جواب می‌دهد. با این حال این طبیعی است که وقتی تجربه موفقی به وجود می آید، تکرار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به موفقیت سریال «پوست شیر» و تکرار تجربه‌های مشابه اظهار کرد: «پوست شیر» خیلی در میان مردم جا افتاد و طبیعی است که تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده‌ای که چنین تجربه‌ای داشته و پلتفرمی که آن را ساخته به دنبال تکرارش باشد و قطعاً موفقیت خود را خواهد داشت. اینکه این تکرار چقدر بالاتر یا پایین‌تر از نسخه اول باشد، بحث دیگری است، اما قطعاً مورد استقبال قرار می‌گیرد و تاکنون هم استقبال شده است.

این فیلمنامه نویس درباره اینکه چرا فضای آثاری که خون‌پاشی، قتل و جنایت دارد همچنان مخاطب را جذب می‌کند، تصریح کرد: این موضوع کاملاً به درام بستگی دارد. نمی‌توان گفت صرفاً یک ژانر خاص مخاطب را جذب می‌کند؛ درام بسیار تأثیرگذار است. مهم این است که این موضوع در بستر کدام درام بنشیند. اگر درام خوب باشد، به نظر من هر قصه‌ای با هر موضوعی مخاطب را جذب می‌کند و اگر درام ضعیف باشد، نتیجه برعکس خواهد بود.

نمازی در پایان با اشاره به تجربه جهانی در این زمینه گفت: وقتی به آثار جهانی نگاه می‌کنید، ممکن است از نظر تم و درون‌مایه مورد سلیقه من نباشد، اما چون قصه از نظر درام درست جلو می‌رود، مخاطب را همراه می‌کند. کمدی هم همیشه در سینما مورد استقبال بوده است، اما آیا همه کمدی‌ها موفق هستند؟ صرف اینکه ژانر یک اثر کمدی باشد، قطعاً تضمین‌کننده فروش نیست.