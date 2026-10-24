به گزارش خبرنگار مهر , محمدمهدی شهریاری صبح شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: روند کاهش عرصه‌های جنگلی و تبدیل این زمین‌ها به اراضی کشاورزی یا محل ساخت‌وساز غیرمجاز باید به‌دقت بررسی شود و دستگاه‌های مسئول در این زمینه پاسخگو باشند.

وی افزود: در برخی موارد، عرصه‌های جنگلی در مقابل چشم دستگاه‌های متولی به زمین کشاورزی یا محل ساخت‌وساز تبدیل می‌شوند؛ از این رو، نحوه تصرف اراضی، روند تغییر کاربری و عملکرد دستگاه‌های مسئول باید مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی گفت: نظارت مستمر و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز ضروری است.

شهریاری افزود: شناسایی عوامل مؤثر در کاهش عرصه‌های جنگلی و بررسی وضعیت اراضی می‌تواند به روشن شدن ابعاد این موضوع و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط کمک کند.

وی همچنین خواستار رسیدگی به مواردی شد که تغییر کاربری اراضی کشاورزی و طبیعی در آن‌ها بدون رعایت ضوابط قانونی انجام شده است.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مالکیت برخی اراضی در شهرستان راز و جرگلان اشاره کرد و گفت: در بعضی مناطق، مردم از حدود ۵۰ سال پیش زمین‌هایی را در اختیار داشته‌اند و در آن‌ها خانه ساخته و سکونت کرده‌اند، اما اکنون منابع طبیعی این اراضی را جزو زمین‌های ملی اعلام می‌کند.

وی افزود: سوابق تصرف و سکونت و وضعیت حقوقی این زمین‌ها باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا درباره مالکیت و وضعیت قانونی آن‌ها تصمیم‌گیری روشنی صورت گیرد.

نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس تأکید کرد: تعیین تکلیف این پرونده‌ها و بررسی دقیق سوابق اراضی می‌تواند به رفع ابهام‌های موجود و روشن شدن وضعیت ساکنان کمک کند.

شهریاری با اشاره به ضرورت پیشگیری از تخلفات در حوزه اراضی و منابع طبیعی گفت: دستگاه‌های متولی باید با نظارت مؤثرتر از ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوعات باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفاظت از عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی، حقوق افرادی که سابقه طولانی سکونت در برخی زمین‌ها را دارند نیز از طریق بررسی‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، پیگیری تخلفات و ساماندهی وضعیت اراضی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.