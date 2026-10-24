رضوانی: سیره حضرت زهرا (س) الگوی زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد رضوانی صبح شنبه در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در حسینیه سیدالشهدا (ع) مریوان برگزار شد، به تبیین جایگاه این بانوی بزرگ در تاریخ اسلام و ابعاد شخصیتی و معنوی ایشان پرداخت.

وی با اشاره به فضائل حضرت زهرا (س) اظهار کرد: شناخت ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) و توجه به سیره زندگی ایشان، فرصتی برای آشنایی بیشتر با ارزش‌های اخلاقی و معنوی اسلام و بهره‌گیری از این الگوی برجسته در زندگی فردی و اجتماعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان با اشاره به مظلومیت حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام افزود: بازخوانی وقایع مرتبط با زندگی و شهادت ایشان، اهمیت شناخت دقیق تاریخ اسلام و انتقال معارف اهل‌بیت (ع) به نسل‌های آینده را دوچندان می‌کند.

رضوانی با تأکید بر ضرورت تبیین سیره حضرت زهرا (س) برای نسل جوان بیان کرد: برگزاری مراسم‌های عزاداری و سوگواری اهل‌بیت (ع) علاوه بر زنده نگه‌داشتن یاد و نام این خاندان، زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با ابعاد شخصیتی، فضائل و آموزه‌های دینی آنان فراهم می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از مجالس مذهبی برای تعمیق شناخت دینی و تقویت پیوند معنوی جامعه با اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

این مراسم در چارچوب برنامه‌های دهه نخست فاطمیه و با حضور جمعی از مؤمنان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) در حسینیه سیدالشهدا (ع) مریوان برگزار شد.

در آغاز این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین روزبه به قرائت حدیث شریف کساء پرداخت و در ادامه، کربلایی میثم بهرامی با مداحی و مرثیه‌سرایی، حاضران را در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراهی کرد.