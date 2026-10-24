افزایش سرانه فعالیت و سرانه فضای ورزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید ابوالفضل میردهقان درمراسم اختتامیه رویدادهای ورزشی این دانشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی، با اشاره به رویکرد جدید مجموعه تربیت بدنی در یک سال گذشته اظهار کرد: از ابتدای حضور در معاونت فرهنگی و دانشجویی، افزایش سرانه ورزشی دانشگاه را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی در حوزه ورزش تعیین کردیم؛ زیرا معتقدیم ارتقای میزان فعالیت بدنی دانشجویان می‌تواند زمینه‌ساز تحقق سایر برنامه‌های ورزشی باشد.

وی با اشاره به پایین بودن میزان فعالیت ورزشی بخشی از دانشجویان افزود: بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با دانشجویان نشان می‌دهد که تعداد افرادی که به‌صورت مستمر ورزش می‌کنند، همچنان محدود است. از این‌رو، بخش قابل توجهی از برنامه‌های ورزشی در یک سال گذشته با هدف افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزش همگانی و بهبود سرانه فعالیت بدنی آنها اجرا شده است.

برگزاری المپیاد ورزش‌های فناورانه و استقرار دبیرخانه در امیرکبیر

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برگزاری المپیاد ورزش‌های فناورانه در این دانشگاه گفت: در ابتدای فعالیت ها در دور جدید، برگزاری اولین دوره این المپیاد در دستور کار قرار گرفت. با توجه به محدودیت‌های فضایی و امکاناتی دانشگاه، برگزاری چنین رویدادی در این مقیاس، تجربه‌ای تازه برای امیرکبیر بود.

وی افزود: این رویداد با تلاش دانشجویان و همکاران اداره ورزش و تندرستی برگزار شد و تجربه موفق آن نشان داد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با وجود محدودیت‌های زیرساختی در مقایسه با برخی دانشگاه‌های بزرگ کشور، ظرفیت میزبانی از رویدادهای ورزشی گسترده را دارد.

میردهقان با اشاره به بازخوردهای این رویداد ادامه داد: برگزاری المپیاد ورزش‌های فناورانه، توجه سازمان امور دانشجویان به اعطای میزبانی این نوع رویدادها به دانشگاه‌هایی با امکانات و فضای محدودتر را نیز جلب کرد. همچنین، تجربه برگزاری این رویداد در برنامه‌های مشابه برخی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

مشارکت حدود ۱۵۰۰ دانشجو در المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی

میردهقان برگزاری اولین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی را از دیگر اقدامات مهم یک سال گذشته دانست و گفت: این المپیاد با مشارکت حدود ۱۵۰۰ دانشجو برگزار شد که بیش از ۱۱۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان مرد و حدود ۴۰۰ نفر زن بودند.

وی با بیان اینکه برگزاری رقابت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف و در یک بازه زمانی مشخص، تجربه‌ای کم‌سابقه در دانشگاه بود، افزود: در این رویداد، دانشکده‌ها در رشته‌های مختلف با یکدیگر رقابت کردند و مجموعه‌ای از مسابقات ورزشی با انسجام بیشتری نسبت به گذشته به اجرا درآمد و در نهایت دانشکده ها رتبه بندی شدند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر احیای انجمن‌های ورزشی دانشجویی را از عوامل مؤثر در موفقیت این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: کارکنان و همکاران اداره ورزش و تندرستی همواره برای توسعه ورزش دانشگاه تلاش کرده‌اند، اما حضور فعال دانشجویان در قالب انجمن‌های ورزشی، جان تازه‌ای به این فعالیت‌ها بخشیده است.

وی با قدردانی از مشارکت دانشجویان در اجرای اولین المپیاد درون‌دانشگاهی اظهار کرد: در این رویداد، اجرای بخش‌های مختلف به دانشجویان واگذار شد و آنها توانستند مسئولیت برگزاری مسابقات را به‌خوبی بر عهده بگیرند.

توسعه سالن بدنسازی و بازگشت فضاهای ورزشی به دانشگاه

میردهقان با اشاره به افزایش استقبال دانشجویان از امکانات ورزشی دانشگاه، توسعه زیرساخت‌ها را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر، سالن بدنسازی دانشگاه با استقبال قابل توجهی مواجه است و در برخی سانس‌ها تعداد متقاضیان در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر می‌رسد؛ موضوعی که ضرورت افزایش فضای اختصاص‌یافته به این فعالیت را نشان می‌دهد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی برخی از مسئولان و دانش‌آموختگان دانشگاه، برنامه توسعه سالن بدنسازی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، قرار است فضای فعلی با فضای سالن تنیس و بخش‌های اطراف آن ترکیب شود تا مجموعه گسترده‌تری برای فعالیت‌های بدنسازی ایجاد شود. مطالعات اولیه این طرح در حال انجام است و قرار است عملیات اجرایی آن طی چند هفته آینده آغاز شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیرهمچنین از بازگشت یکی از فضاهای پیشین ورزشی به مجموعه تربیت بدنی دانشگاه خبر داد و گفت: حدود ۱۴ سال پیش، یکی از سالن‌های ورزشی دانشگاه به‌صورت موقت در اختیار یکی از دانشکده ها قرار گرفت تا از آن برای استقرار آزمایشگاه استفاده شود، اما این فضا برای مدت طولانی در اختیار آن دانشکده باقی ماند.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته، پیگیری‌های زیادی برای بازگرداندن این سالن به مجموعه ورزشی دانشگاه انجام شد و اکنون قرار است پس از تخلیه، از این سالن برای توسعه ورزشهایی مانند تیراندازی و بیلیارد و سایر فعالیت‌های ورزشی استفاده شود.

توسعه ورزش در خوابگاه‌ها و تقویت نشاط دانشجویی

میردهقان، گسترش فعالیت‌های ورزشی در خوابگاه‌ها را از دیگر برنامه‌های مدیریت امور دانشجویی و اداره ورزش و تندرستی دانشگاه برشمرد و گفت: بخش مهمی از زندگی دانشجویان در خوابگاه‌ها سپری می‌شود و فراهم کردن امکان استفاده بیشتر از فضاها و امکانات موجود در این محیط‌ها می‌تواند به افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی در اوقات فراغت کمک کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات و برنامه‌های ورزشی مشترک میان دانشجویان، استادان و کارکنان در هفته تربیت بدنی اظهار کرد: این نوع برنامه‌ها فرصت مناسبی برای مشارکت دانشگاهیان فراهم کرد و نشان داد که با ایجاد فضای مناسب، حس همدلی و رضایت استادان، کارکنان و دانشجویان از فعالیت‌های ورزشی مشترک افزایش می‌یابد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسمی و روانی دانشجویان گفت: هدف ما این است که دانشجویان در محیط دانشگاه احساس بهتری داشته باشند و ورزش بتواند از لحاظ روحی و جسمی، افزایش انگیزه و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای زندگی دانشجویی کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت دانشجویان دانشگاه در رشته‌های ورزشی مختلف افزود: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند در صورت فراهم شدن امکانات و حمایت‌های لازم، در سطوح بالای رقابت‌های ورزشی ملی و بین المللی حضور پیدا کنند. بنابراین، حمایت از دانشجویان ورزشکار در کنار سایر برنامه ها باید دنبال شود.

میردهقان در پایان با قدردانی از مدیریت، کارکنان، مربیان و اعضای اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تلاش آنان در برگزاری مسابقات و برنامه‌های ورزشی را شایسته تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشجویان و فعالان این حوزه، روند توسعه ورزش دانشگاه با قدرت بیشتری ادامه یابد.