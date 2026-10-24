پیش بینی برداشت بیش از ۳۸ هزار تن خرمای پیارم در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور با اعلام خبر آغاز فصل برداشت خرمای پیارم اظهار کرد: شهرستان حاجی‌آباد با برخورداری از بیش از ۱۰ هزار هکتار سطح زیرکشت خرما و تولید سالانه حدود ۵۸ هزار تن، یکی از مناطق مهم تولید خرما در استان هرمزگان به شمار می‌رود که حدود ۷ هزار هکتار از نخیلات شهرستان به رقم صادراتی پیارم اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از شهرستان حاجی آباد به عنوان قطب تولید خرمای مرغوب «پیارم» در کشور یاد کرد و در تشریح جایگاه ممتاز این شهرستان در تولید خرما اظهار داشت: شهرستان حاجی آباد به علت دارا بودن آب و هوای گرم و خشک و قرار گرفتن در محدوده ارتفاعی ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ متر از سطح دریا، قطب تولید خرمای پیارم در کشور است.

وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد این محصول افزود: خرمای پیارم به علت کیفیت و ماندگاری بالا به شکلات طبیعی نیز معروف است بطوریکه این خرما در محیط باز و مناسب یکسال و در شرایط سردخانه ای دو تا سه سال قابلیت نگهداری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نقش این محصول در اقتصاد و اشتغال منطقه را بسیار پررنگ خواند و تصریح کرد: ️برداشت محصول پیارم از مهرماه آغاز و تا اواخر آبان ماه ادامه می یابد و کشت و تولید خرمای پیارم در این شهرستان برای ۷ هزار نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است.

یکتاپور همچنین به آمارهای کشت و تولید خرما در سطح استان و این شهرستان اشاره کرد و گفت: نخیلات در استان هرمزگان با سطح زیر کشت ۳۸ هزار هکتار و تولید سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن خرما، حدود ۴۸ درصد از کل باغات استان را شامل می‌شوند که شهرستان حاجی آباد در تأمین و عرضه محصول خرمای باکیفیت استان در بازارهای داخلی و خارجی نقش محوری داشته و توسعه باغات پیارم و حمایت از نخیل کاران از اولویت های اصلی این سازمان است.