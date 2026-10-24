آسمان همدان تا چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری است

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته در برخی مناطق استان همدان رگبار پراکنده باران گزارش شد و بیشترین میزان بارش به مقدار ۶ میلی‌متر در ایستگاه‌های باران‌سنجی تاریک دره و قشلاق نجف نهاوند به ثبت رسید.

وی افزود: از امروز تا روز چهارشنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود و روز یکشنبه در میانه روز افزایش ابر رخ می‌دهد و احتمال رگبار پراکنده و ضعیف باران در دامنه ارتفاعات وجود دارد اما با این حال تا روز چهارشنبه بارش قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: از اواسط روز پنج شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان و منطقه می‌شود و بارش‌ها آغاز خواهد شد.

باقری شکیب با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: روز گذشته قهاوند، همدان، اسدآباد و بهار با دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند و صبح امروز کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد در بهار، همدان، اسدآباد و رزن گزارش شد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود چند روز آینده دمای بیشینه و کمینه در استان تغییر محسوسی نداشته باشد.