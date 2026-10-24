به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، صبح امروز (شنبه) در نشست راهبردی تجارت خارجی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای تجاری کشور اظهار کرد: ساماندهی و هوشمندسازی تجارت خارجی، حتی در شرایطی غیر از وضعیت کنونی نیز از اولویت‌های اصلی کشور بود؛ اما با توجه به شرایط موجود و سناریوهای مختلف پیش‌روی کشور در آینده، ضرورت چاره‌اندیشی در این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود.



وی با اشاره به لزوم هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی افزود: عبور از تهدیدهایی که کشور با آن‌ها مواجه است، مستلزم تدوین راهبردهای مورد توافق این دو بخش و شکل‌گیری عزم ملی است. تحریم‌ها نیز ضرورت یافتن راهکارهای بهینه و هوشمندسازی تجارت خارجی را بیش از پیش آشکار کرده‌اند.



ضرورت بازنگری در قوانین تجارت خارجی



معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به موانع ایجادشده در مسیر تجارت ایران تصریح کرد: در جنگ همه‌جانبه‌ای که ماه‌هاست با آن مواجه هستیم، دشمنان زورگو و زیاده‌خواه تمامی اصول اخلاقی و موازین حقوقی را زیر پا گذاشته‌اند و موانعی بر سر راه تجارت کشور ایجاد کرده‌اند که از نظر اخلاقی قبیح است. دامنه این اقدامات به جایی رسیده که حتی در مسیر تأمین غذا و دارو نیز مانع‌تراشی می‌کنند و امنیت غذایی و بهداشتی مردم را نادیده می‌گیرند.



اسماعیلی ادامه داد: با توجه به سابقه‌ای که از آن‌ها سراغ داریم، چنین رفتارهایی چندان دور از انتظار نیست؛ همان‌طور که از بی‌واکنشی جوامع بین‌المللی در برابر این اقدامات نیز تعجب نمی‌کنیم.



وی با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: هوش ایرانی و سرمایه‌های خدادادی این سرزمین موجب شده است که با وجود تمامی فشارها، تاب‌آوری ملی ایران شگفتی دیگران را برانگیزد. بارها از این موضوع ابراز تعجب کرده‌اند که چرا ایران تسلیم نمی‌شود؛ زیرا نه با فرهنگ ما آشنایی دارند و نه شناخت درستی از ظرفیت‌ها و داشته‌های ما دارند.



معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر در کنار یکدیگر باشیم و از هوش خدادادی خود بهره بگیریم، می‌توانیم بر دسیسه‌های دشمنان غلبه کنیم.



قانون‌زدایی به‌جای وضع مقررات جدید



اسماعیلی با اشاره به نتایج آسیب‌شناسی عملکرد پنج دهه اخیر در حوزه تجارت اظهار کرد: نخستین نکته، ضرورت بازنگری در قوانین تجاری است. باید از توانمندی‌ها و تجربیات فعالان این حوزه در عرصه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مدیریت کلان کشور بهره بگیریم.



وی با اشاره به تجربه همکاری با اتاق تهران برای شناسایی بنادر و گذرگاه‌های کشور و تمرکززدایی از بنادر جنوبی افزود: در این زمینه پیشرفت خوبی حاصل شده و نتایج مثبتی نیز در حال دستیابی است. با تعامل مشترک توانستیم موضوعی با این میزان اهمیت را که از ابتدای فعالیت دولت مورد توجه رئیس‌جمهور قرار داشت، ظرف دو ماه پیش ببریم.



معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تسهیل مقررات تجاری ادامه داد: برای حل مشکلات بخش تجارت، بیش از قانون‌گذاری جدید به قانون‌زدایی نیاز داریم. باید مقررات دست‌وپاگیر موجود را ساماندهی کنیم و به‌جای وضع قوانین جدید، تنقیح قوانین را در دستور کار قرار دهیم تا زمینه چابک‌سازی تجارت فراهم شود.



تقویت پیوند تجارت و سیاست خارجی



اسماعیلی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان بخش تجارت و سیاست خارجی کشور اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در دست مطالعه داریم، چگونگی ایجاد پیوندی نزدیک و متقابل میان این دو بخش است. در گذشته‌های دور، بازرگانان ایرانی در توسعه فرهنگ کشور نقش داشتند و امروز نیز نام تجار و بازرگانان ایرانی در بسیاری از کشورها بیش از نام سفرا و کارشناسان سیاست خارجی شناخته شده است.



وی با تأکید بر اینکه رشد تجارت به شفافیت نیاز دارد، گفت: برای تحقق شفافیت قانون وضع کرده‌ایم، اما در فضای مبهم و با وجود رانت‌های پیدا و پنهان، نمی‌توان انتظار داشت اتفاق قابل‌توجهی رخ دهد. اگر بتوانیم گلوگاه‌ها را شناسایی و رفع آن‌ها را در دستور کار مشترک خود قرار دهیم، به هدف موردنظر دست خواهیم یافت.



معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به تعامل میان دولت و مجلس افزود: خوشبختانه در این دولت، ارتباط بخش راهبردی با مجلس برقرار است و فاصله میان اندیشه و قانون‌گذاری به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.



خودتحریمی‌ها؛ مانعی فراتر از تحریم‌ها



اسماعیلی در پایان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر شرایط تجارت خارجی کشور بیان کرد: بیش از تحریم‌ها، خودتحریمی‌ها دست‌وپای ما را بسته و بازرگانان ما را خسته می‌کنند.