بارگذاری فرم مالیات مقطوع صاحبان مشاغل کردستان تا نیمه آبان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: فرم‌های مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به‌تدریج در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد و این فرایند تا نیمه آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: صاحبان مشاغل مشمول می‌توانند با مراجعه به سامانه `my.tax.gov.ir` فرم مربوط به مالیات مقطوع خود را مشاهده و در صورت پذیرش، آن را تأیید کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به شرایط برخورداری از این تسهیلات مالیاتی بیان کرد: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲۰ میلیارد ریال باشد، در صورت احراز سایر شرایط قانونی و تسلیم‌نکردن اظهارنامه مالیاتی، می‌توانند از مقررات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند شوند.

فعله‌گری ادامه داد: مؤدیانی که میزان مالیات آن‌ها صفر تعیین شده است، برای این منظور نیازی به مراجعه به سامانه یا انجام اقدام دیگری ندارند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مؤدیان به مهلت قانونی تعیین‌شده خاطرنشان کرد: آخرین فرصت پرداخت مالیات مقطوع تعیین‌شده یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای افرادی که تمایلی به پذیرش مالیات مقطوع ندارند، ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان از صاحبان مشاغل خواست با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، وضعیت فرم مالیاتی خود را بررسی کنند و اقدامات لازم را در مهلت مقرر انجام دهند.