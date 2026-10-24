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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

نشست ارزش‌های انسانی در شعر فارسی با حضور معاون امور فرهنگی برگزار شد

نشست ارزش‌های انسانی در شعر فارسی با حضور معاون امور فرهنگی برگزار شد

در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب دوشنبه در تاجیکستان نشست ارزش‌های انسانی در شعر و ادب فارسی با حضور محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه چهاردهمین دوره نمایشگاه کتاب دوشنبه نشست ارزش‌های انسانی در شعر و ادب فارسی با حضور محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت صفر ؛ معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و غلامرضا طریقی؛ مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

دولت صفر در این نشست ضمن خوشامدگویی به حضار به قرائت اشعاری از ادب کهن فارسی پرداخت.

محسن جوادی نیز در این نشست گفت: مضمون و محتوای شعر فارسی همواره گرانبار از ارزش های انسانی بوده است. عالی‌ترین مثال این عرصه غزلیات حافظ و مضامین آنها از جمله دعوت به دوستی و تاکید بر عشق است.

وی افزود: شعر مهم‌ترین ابزار انتقال معنا در ادب فارسی است و هدف از آن صرفا زیبایی در کلام نیست بلکه شعر فارسی با زیبایی بیان هم شناخت ارزش های انسانی را ساده تر کرده و هم به انگیزش و دعوت مردم به پاسداشت آن ارزش ها کمک کرده است .

وی در پایان از دعوت دولت و وزارت فرهنگ تاجیکستان تشکر کرد.

در این مراسم شش سخنران از جمله غلامرضا طریقی درباره مفاهیم انسانی در شعر سخنرانی کردند.

کد مطلب 6987707
زهرا اسكندری

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