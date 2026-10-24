به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه چهاردهمین دوره نمایشگاه کتاب دوشنبه نشست ارزش‌های انسانی در شعر و ادب فارسی با حضور محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت صفر ؛ معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و غلامرضا طریقی؛ مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

دولت صفر در این نشست ضمن خوشامدگویی به حضار به قرائت اشعاری از ادب کهن فارسی پرداخت.

محسن جوادی نیز در این نشست گفت: مضمون و محتوای شعر فارسی همواره گرانبار از ارزش های انسانی بوده است. عالی‌ترین مثال این عرصه غزلیات حافظ و مضامین آنها از جمله دعوت به دوستی و تاکید بر عشق است.

وی افزود: شعر مهم‌ترین ابزار انتقال معنا در ادب فارسی است و هدف از آن صرفا زیبایی در کلام نیست بلکه شعر فارسی با زیبایی بیان هم شناخت ارزش های انسانی را ساده تر کرده و هم به انگیزش و دعوت مردم به پاسداشت آن ارزش ها کمک کرده است .

وی در پایان از دعوت دولت و وزارت فرهنگ تاجیکستان تشکر کرد.

در این مراسم شش سخنران از جمله غلامرضا طریقی درباره مفاهیم انسانی در شعر سخنرانی کردند.