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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

ارائه ۱۸ هزار خدمت پلیس راهور به شهروندان خراسان جنوبی

ارائه ۱۸ هزار خدمت پلیس راهور به شهروندان خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از ارائه بیش از ۱۸ هزار خدمت به شهروندان و اعمال قانون ۳۶۶ خودروی دارای شیشه دودی در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در هفته گذشته بیش از ۱۸ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف از جمله شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و نیازهای پلیسی به شهروندان ارائه شد.

وی با اشاره به اقدامات آموزشی پلیس راهور افزود: کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در قالب طرح آموزشی شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، در ۴۶ مدرسه استان حضور یافتند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی ادامه داد: در این مدت با یک‌هزار و ۱۴۴ تخلف حادثه‌ساز رانندگان برخورد و ۲۰۲ وسیله نقلیه متخلف توقیف شد.

خسروی با بیان اینکه برخورد با تخلفات وسایل نقلیه با هدف ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی انجام می‌شود، گفت: ۸۸۲ وسیله نقلیه پس از اعمال قانون به دلیل تخلفاتی از جمله آلودگی صوتی، صدای ناهنجار اگزوز، نداشتن پلاک یا مخدوش بودن پلاک، استفاده از چراغ زنون و شیشه دودی، رفع نقص شدند.

وی همچنین از معرفی ۲۱ راننده پرخطر به مراجع قضایی در هفته گذشته خبر داد.

کد مطلب 6987709

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