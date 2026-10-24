محمدرضا ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حواشی موجود در حوزه ورزش اظهار کرد: در همه دستگاه‌های اجرایی ممکن است حواشی وجود داشته باشد، اما به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و حوزه‌های مرتبط با ورزش، این مسائل در مجموعه ورزش و جوانان بیشتر به چشم می‌آید.

ولی‌پور با تأکید بر ضرورت پرهیز از پرداختن به حواشی غیرمستند تصریح کرد: صرف انرژی مدیران برای دنبال کردن مطالب بی‌اساس در صفحات مجازی، فرصت رسیدگی به مسائل اصلی ورزش را کاهش می‌دهد. از اصحاب رسانه درخواست می‌کنیم با مطالبه‌گری حرفه‌ای و انعکاس دقیق مسائل، به ایجاد فضای همدلی و کمک به پیشبرد برنامه‌های ورزش استان یاری برسانند.

خانه جوان و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در ادامه درباره وضعیت خانه جوان و امکانات در نظر گرفته‌شده برای سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: برای فعالیت خانه جوان برنامه‌ریزی شده است تا این مجموعه در اختیار سمن‌ها و تشکل‌های فعال حوزه جوانان قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از ساختمان برای استقرار معاونت جوانان اختصاص یافته و طبقات دیگر نیز تجهیز شده‌اند تا شبکه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند در آن مستقر شوند و خدمات مورد نیاز خود را ارائه دهند.

ولی‌پور با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌ها برای فعالیت سمن‌ها بیان کرد: امکانات و تجهیزات لازم فراهم شده است و انتظار داریم سازمان‌های مردم‌نهاد نیز با حضور فعال‌تر، از این ظرفیت استفاده کنند. فعال شدن این مجموعه‌ها می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی جوانان در استان کمک کند.

وی درباره برنامه‌های مربوط به توسعه پیست اسکی استان اظهار کرد: توسعه این مجموعه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اداره‌کل است و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است. پیگیری این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری همچنین درباره وضعیت برخی اراضی و فضاهای ورزشی گفت: بخشی از اراضی ملی در اختیار این اداره‌کل قرار دارد و برای ساماندهی آن‌ها اقداماتی از جمله فنس‌کشی انجام شده است، اما به دلیل محدودیت نیروی انسانی و امکانات اجرایی، بخشی از این اقدامات همچنان نیازمند تکمیل است.

وی با اشاره به وضعیت فضای دارای پوشش گیاهی طبیعی در محدوده روستای مورد اشاره افزود: پوشش موجود در این محل، چمن طبیعی بوده و از ابتدا نیز به همین شکل وجود داشته است. اقدام انجام‌شده از سوی اداره‌کل، با هدف بهسازی محیط و فراهم کردن امکان استفاده بهتر مردم منطقه از این ظرفیت طبیعی بوده است.

ولی‌پور خاطرنشان کرد: در صورت ورود دهیاری برای مدیریت و نگهداری این فضا، اداره‌کل آمادگی دارد در حد توان همکاری کند و تجهیزات مورد نیاز را نیز در اختیار آن‌ها قرار دهد تا زمینه استفاده بهتر مردم از این ظرفیت فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای تکمیل پروژه‌های ورزشی گفت: برخی پروژه‌ها به دلایل مختلف با مشکلات اجرایی مواجه شده‌اند و برای بهره‌برداری از آن‌ها باید موانع موجود برطرف شود.

ولی‌پور درباره یکی از پروژه‌های اجراشده با مشارکت دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن و راه و شهرسازی اظهار کرد: این پروژه با مشکل انشعاب برق مواجه است و پیگیری‌های لازم برای رفع این مانع در حال انجام است.

وی همچنین درباره سالن تیراندازی گفت: مکاتباتی با فدراسیون تیراندازی انجام شده است تا امکان واگذاری این مجموعه برای تجهیز و بهره‌برداری فراهم شود و مردم بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت برخی پروژه‌های قدیمی نیز بر ضرورت بررسی شرایط موجود و پیگیری اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها تأکید کرد.