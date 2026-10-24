دریافت 3 MB کد مطلب 6987717 https://mehrnews.com/x3dqmv ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵ کد مطلب 6987717 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵ بارش باران در راه شمال غرب و سواحل خزر کارشناس هواشناسی از بارش باران در شمال غرب کشور، سواحل جنوبی دریای خزر و ارتفاعات البرز طی امروز و فردا خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط کاهش دمای هوا و وزش باد در قم از روز شنبه استان سمنان سرد و بارانی میشود؛ افت ۸ درجهای دما داداشی: هشدار زرد بارش باران در خراسان شمالی صادر شد امدادرسانی هلال احمر به ۲۳ خانوار آسیبدیده از سیل نیکشهر و قصرقند برچسبها البرز سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا
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