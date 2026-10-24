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کد مطلب 6987717
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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

بارش باران در راه شمال غرب و سواحل خزر

بارش باران در راه شمال غرب و سواحل خزر

کارشناس هواشناسی از بارش باران در شمال غرب کشور، سواحل جنوبی دریای خزر و ارتفاعات البرز طی امروز و فردا خبر داد.

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