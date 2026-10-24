به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه، در آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری و استانی جشنواره‌های علمی، پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان در استان خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از میزبانی مجموعه آموزش‌وپرورش استان، کسب ۶۲ رتبه کشوری دانش‌آموزان این استان در دو رویداد علمی و پژوهشی را دستاوردی ارزشمند دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تاریخی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان سرزمین استعدادها و مفاخر است و نظام تعلیم‌وتربیت وظیفه دارد با پیوند میراث علمی و فرهنگی گذشته با توانمندی‌های نسل جدید، زمینه‌ساز ساختن آینده کشور باشد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه موفقیت دانش‌آموزان حاصل تلاش مستمر، تمرین، تجربه و عبور از چالش‌هاست، افزود: خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس در مسیر موفقیت دانش‌آموزان نقش مؤثری دارند و باید به آنان یادآوری کرد که ارزش و هویتشان تنها به رتبه‌های کسب‌شده محدود نمی‌شود؛ بلکه خلاقیت، پشتکار، توانایی یادگیری و قدرت حل مسئله از مهم‌ترین سرمایه‌های آنان برای آینده است.

آذرکیش جشنواره‌های دانش‌آموزی را فرصتی برای یادگیری و تمرین مهارت‌های زندگی دانست و تصریح کرد: هدف از برگزاری این رویدادها صرفاً رقابت و کسب رتبه نیست، بلکه پرورش خلاقیت، نوآوری، کار گروهی، تفکر علمی و توانایی حل مسئله از اهداف اصلی آن‌هاست. دانش‌آموزان باید بیاموزند مسائل پیرامون خود را شناسایی کنند، برای آن‌ها راه‌حل بیابند و آموخته‌هایشان را در زندگی واقعی به کار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، در حل مسائل جامعه خاطرنشان کرد: مسائل موجود در شهرها و روستاها می‌توانند نقطه آغاز شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه باشند. دانش‌آموزان با شناسایی این مسائل، تعامل و همکاری با یکدیگر و ارائه راهکارهای خلاقانه، می‌توانند در رفع نیازهای جامعه نقش‌آفرینی کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت شناسایی به‌موقع استعدادها و حمایت مستمر از آن‌ها تأکید کرد و گفت: معلمان، خانواده‌ها و مسئولان آموزشی در شناسایی و پرورش توانمندی‌های دانش‌آموزان مسئولیت مهمی بر عهده دارند. در این مسیر، باید زمینه ارتباط دانش‌آموزان مستعد با مراکز علمی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود تا ایده‌ها و توانایی‌های آنان در مسیر نوآوری و حل مسائل کشور به کار گرفته شود.

آذرکیش با تأکید بر اینکه محل تولد و شرایط جغرافیایی نباید مانعی برای تحقق اهداف دانش‌آموزان باشد، افزود: آموزش‌وپرورش باید فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهای همه دانش‌آموزان فراهم کند. بر اساس رویکردهای سند تحول بنیادین، مدرسه باید محیطی برای شناسایی و پرورش استعدادهای متنوع دانش‌آموزان در حوزه‌های علمی، هنری، مهارتی و ورزشی باشد و آنان را برای زندگی و ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ استعدادیابی در همه مدارس و کلاس‌های درس، خاطرنشان کرد: ارزش جشنواره‌های دانش‌آموزی تنها به معرفی برگزیدگان محدود نمی‌شود؛ بلکه مشارکت، یادگیری و تجربه‌اندوزی همه دانش‌آموزان، حتی افرادی که به مراحل نهایی راه نمی‌یابند، بخشی ارزشمند از فرایند رشد و زمینه‌ساز موفقیت‌های آینده آنان است.