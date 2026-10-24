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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

کسب ۶۲ رتبه کشوری توسط دانش‌آموزان خراسان جنوبی در جشنواره‌های علمی

کسب ۶۲ رتبه کشوری توسط دانش‌آموزان خراسان جنوبی در جشنواره‌های علمی

معاون آموزش متوسطه با اشاره به کسب ۶۲ رتبه کشوری دانش‌آموزان خراسان جنوبی در دو رویداد علمی و پژوهشی، بر شناسایی و پرورش استعدادها و نقش جشنواره‌های دانش‌آموزی در تقویت خلاقیت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه، در آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری و استانی جشنواره‌های علمی، پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان در استان خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از میزبانی مجموعه آموزش‌وپرورش استان، کسب ۶۲ رتبه کشوری دانش‌آموزان این استان در دو رویداد علمی و پژوهشی را دستاوردی ارزشمند دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تاریخی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان سرزمین استعدادها و مفاخر است و نظام تعلیم‌وتربیت وظیفه دارد با پیوند میراث علمی و فرهنگی گذشته با توانمندی‌های نسل جدید، زمینه‌ساز ساختن آینده کشور باشد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه موفقیت دانش‌آموزان حاصل تلاش مستمر، تمرین، تجربه و عبور از چالش‌هاست، افزود: خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس در مسیر موفقیت دانش‌آموزان نقش مؤثری دارند و باید به آنان یادآوری کرد که ارزش و هویتشان تنها به رتبه‌های کسب‌شده محدود نمی‌شود؛ بلکه خلاقیت، پشتکار، توانایی یادگیری و قدرت حل مسئله از مهم‌ترین سرمایه‌های آنان برای آینده است.

آذرکیش جشنواره‌های دانش‌آموزی را فرصتی برای یادگیری و تمرین مهارت‌های زندگی دانست و تصریح کرد: هدف از برگزاری این رویدادها صرفاً رقابت و کسب رتبه نیست، بلکه پرورش خلاقیت، نوآوری، کار گروهی، تفکر علمی و توانایی حل مسئله از اهداف اصلی آن‌هاست. دانش‌آموزان باید بیاموزند مسائل پیرامون خود را شناسایی کنند، برای آن‌ها راه‌حل بیابند و آموخته‌هایشان را در زندگی واقعی به کار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، در حل مسائل جامعه خاطرنشان کرد: مسائل موجود در شهرها و روستاها می‌توانند نقطه آغاز شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه باشند. دانش‌آموزان با شناسایی این مسائل، تعامل و همکاری با یکدیگر و ارائه راهکارهای خلاقانه، می‌توانند در رفع نیازهای جامعه نقش‌آفرینی کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت شناسایی به‌موقع استعدادها و حمایت مستمر از آن‌ها تأکید کرد و گفت: معلمان، خانواده‌ها و مسئولان آموزشی در شناسایی و پرورش توانمندی‌های دانش‌آموزان مسئولیت مهمی بر عهده دارند. در این مسیر، باید زمینه ارتباط دانش‌آموزان مستعد با مراکز علمی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود تا ایده‌ها و توانایی‌های آنان در مسیر نوآوری و حل مسائل کشور به کار گرفته شود.

آذرکیش با تأکید بر اینکه محل تولد و شرایط جغرافیایی نباید مانعی برای تحقق اهداف دانش‌آموزان باشد، افزود: آموزش‌وپرورش باید فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهای همه دانش‌آموزان فراهم کند. بر اساس رویکردهای سند تحول بنیادین، مدرسه باید محیطی برای شناسایی و پرورش استعدادهای متنوع دانش‌آموزان در حوزه‌های علمی، هنری، مهارتی و ورزشی باشد و آنان را برای زندگی و ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ استعدادیابی در همه مدارس و کلاس‌های درس، خاطرنشان کرد: ارزش جشنواره‌های دانش‌آموزی تنها به معرفی برگزیدگان محدود نمی‌شود؛ بلکه مشارکت، یادگیری و تجربه‌اندوزی همه دانش‌آموزان، حتی افرادی که به مراحل نهایی راه نمی‌یابند، بخشی ارزشمند از فرایند رشد و زمینه‌ساز موفقیت‌های آینده آنان است.

کد مطلب 6987718
زهرا ناری

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