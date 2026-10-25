خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هم‌زمان با فرارسیدن ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، سیستان و بلوچستان نیز شاهد برگزاری آیین‌ها و محافل مذهبی ویژه این مناسبت است.

برنامه هایی که با حضور ارادتمندان اهل‌بیت علیهم‌السلام و مشارکت هیئت‌های مذهبی، مساجد و حسینیه‌ها، جلوه‌هایی از دلبستگی مردم به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش می‌گذارد.

در این ایام، برنامه‌های سوگواری و فرهنگی، افزون بر زنده نگه‌داشتن یاد و سیره بانوی بزرگ اسلام، زمینه‌ای برای تبیین آموزه‌های دینی، بازشناسی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و انتقال ارزش‌های معنوی به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی هر منطقه، آیین‌های عزاداری با شیوه‌های گوناگون برگزار می‌شود و اقشار مختلف جامعه در برپایی این محافل نقش‌آفرینی می‌کنند.

اهمیت این مناسبت در سیستان و بلوچستان، علاوه بر جنبه‌های اعتقادی و معنوی، در ظرفیت آن برای تقویت همدلی اجتماعی، گسترش فرهنگ احسان و توجه به مسئولیت‌های اخلاقی نیز قابل بررسی است.

ایام فاطمیه، فرصتی برای تبیین سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و ارتقای بصیرت دینی

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جان آبادی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها فرصتی مهم برای بازخوانی سیره بانویی است که در تاریخ اسلام نماد ایمان، پاکدامنی، بصیرت، حق‌طلبی و مسئولیت‌پذیری به شمار می‌رود؛ توجه به این مناسبت نباید صرفا به برگزاری مجالس سوگواری محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر شخصیت آن حضرت و بررسی درس‌هایی باشد که می‌توان از زندگی ایشان برای حل مسائل فردی و اجتماعی امروز آموخت.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، پیوند میان اعتقاد دینی و عمل اجتماعی است؛ ایشان در کنار جایگاه معنوی خود، نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی احساس مسئولیت داشتند؛ بنابراین، برگزاری مراسم فاطمیه باید فرصتی برای تقویت اخلاق، صداقت، عدالت‌خواهی، حمایت از محرومان و افزایش احساس مسئولیت در میان مردم باشد.

حجت‌الاسلام جان آبادی بیان کرد: ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی متعددی وجود دارد که می‌توان از آنها برای برگزاری برنامه‌های مذهبی بهره گرفت؛ در مناطقی که مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برپا می‌شود، مجالس سخنرانی، روضه‌خوانی، مرثیه‌سرایی و نشست‌های معرفتی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ اینگونه هم جنبه عاطفی عزاداری حفظ می شود و هم فرصت آموزش و تبیین معارف دینی و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها فراهم می‌شود.

وی افزود: روحانیون و سخنرانان وظیفه دارند معارف دینی را مستند، روشن و متناسب با نیاز مخاطبان بیان کنند؛ تبیین جایگاه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، تشریح ابعاد اخلاقی و تربیتی سیره ایشان و پاسخ‌گویی به پرسش‌های جوانان باید از محورهای اصلی برنامه‌ها باشد؛ همچنین لازم است از بیان مطالب غیرمستند و طرح موضوعاتی که موجب اختلاف و کدورت میان مردم می‌شود، پرهیز شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یکی از بهترین راه‌ها، تبدیل پیام‌های اخلاقی این مناسبت به اقدام عملی است؛ کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، رسیدگی به سالمندان و ترویج فرهنگ احسان می‌تواند جلوه‌ای از عمل به آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام باشد؛ این اقدامات باید با حفظ کرامت افراد و بدون تبلیغات آسیب‌زا انجام شود.

وی در پایان گفت: بزرگداشت ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که محبت به آن حضرت در رفتار فردی، روابط اجتماعی، رعایت حقوق دیگران و خدمت به مردم نمود پیدا کند.

مشارکت مردمی و حفظ سنت‌های مذهبی، دو رکن مهم برگزاری مراسم فاطمیه در سیستان و بلوچستان

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص، مدیر حوزه های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: مناسبت‌های مذهبی بخشی مهم از هویت فرهنگی جوامع اسلامی را تشکیل می‌دهند و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ این ایام فرصتی برای بازشناسی جایگاه اهل‌بیت علیهم‌السلام، انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های جدید و تقویت پیوند میان خانواده و جامعه دینی است.

وی ادامه داد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در تاریخ اسلام جایگاهی ممتاز دارند و سیره ایشان در زمینه عبادت، ساده‌زیستی، دفاع از ارزش‌های الهی، تربیت فرزندان و حمایت از نیازمندان می‌تواند راهنمای زندگی امروز ما باشد.

حجت‌الاسلام عرب خالص بیان کرد: برگزاری مراسم ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در کنار برنامه‌های سوگواری، به آموزش و انتقال معارف نیز توجه شود؛ هدف این است که نسل جوان تنها با شکل ظاهری مراسم آشنا نباشد، بلکه بتواند پیام‌های اخلاقی و اجتماعی این مناسبت را در زندگی فردی و جمعی خود به کار گیرد.

وی گفت: شیوه برگزاری آیین‌های عزاداری در همه مناطق استان یکسان نیست و هر شهر و روستا ممکن است متناسب با سنت‌های محلی و امکانات خود برنامه‌های متفاوتی داشته باشد؛ حفظ این تنوع فرهنگی در کنار رعایت اصول دینی و احترام به دیگران، می‌تواند به غنای برنامه‌های مذهبی کمک کند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت حضور نسل جوان در این مراسمات و تبیین معارف دینی خاطرنشان کرد: لازم است جوانان از مخاطبان صرف به مشارکت‌کنندگان فعال تبدیل شوند؛ واگذاری مسئولیت‌های فرهنگی، استفاده از ظرفیت گروه‌های دانشجویی و نوجوانان، تولید محتوای معتبر برای فضای مجازی و برگزاری نشست‌های پرسش‌وپاسخ دینی می‌تواند ارتباط نسل جدید با این مناسبت را تقویت کند.

وی گفت: بخشی از ظرفیت مراسم نیز می‌تواند به کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند اختصاص یابد؛ اگر عزاداری با خدمت اجتماعی همراه شود، پیام مهربانی و مسئولیت‌پذیری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها ملموس‌تر خواهد شد.

حجت‌الاسلام عرب خالص در پایان اظهار کرد: آیین‌های فاطمیه در سیستان و بلوچستان با مشارکت گسترده مردم و توجه به معارف اصیل اسلامی برگزار می شود و زمینه تقویت فرهنگ دینی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌آورد.

عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها؛ فرصتی برای ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام

فاطمه انصاریان، مدیر بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را از مناسبت‌های مهم مذهبی دانست و گفت: این ایام فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره اخلاقی، عبادی و اجتماعی آن بانوی بزرگ اسلام فراهم می‌کند؛ حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها الگوی برجسته ایمان، عفاف، مسئولیت‌پذیری، دفاع از حق و توجه به مسائل جامعه اسلامی هستند و برگزاری مراسمات عزاداری ایشان باید افزون بر ابراز ارادت قلبی، زمینه شناخت بیشتر معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم کند.

وی افزود: اگر مجالس عزاداری با تبیین صحیح آموزه‌های دینی همراه باشند، می‌تواند در ارتقای اخلاق اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و تقویت روحیه همدلی در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

انصاریان ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از تنوع فرهنگی و مذهبی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای گسترش همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز دارد؛ شکل و گستره برنامه‌ها و آیین های عزاداری در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان متفاوت است، اما اصل مشترک در این آیین‌ها، ارادت به خاندان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، و توجه به ارزش‌های معنوی است؛ برگزاری آیین‌های مذهبی و بومی می‌توانند به تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش تعامل میان خانواده‌ها و نسل‌های مختلف کمک کنند.

وی در پایان اظهار کرد: پیام اصلی این ایام، بازگشت به اخلاق نبوی، عدالت‌خواهی، معنویت و مسئولیت‌پذیری است؛ مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در سیستان و بلوچستان، افزون بر زنده نگه‌داشتن یاد و سیره آن حضرت، زمینه‌ساز تقویت وحدت، احترام متقابل و خدمت بیشتر به مردم و فقرا است.