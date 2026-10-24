اتصال سامانه یکتا به گمرک برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، با اتصال سامانه یکتا به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند شناسایی و رهگیری محصولات کشاورزی در مسیر صادرات وارد مرحله جدیدی می‌شود؛ اقدامی که با هدف یکپارچه‌سازی رویه‌ها، تسهیل تشریفات گمرکی و سامان‌دهی اطلاعات محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این طرح و در چارچوب بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، محصولات کشاورزی ثبت‌شده در سامانه یکتا به نشانی yekta.maj.ir شناسنامه‌دار می‌شوند و شناسه اختصاصی دوبعدی (QR) دریافت می‌کنند.

مطابق این سازوکار، شناسه اختصاصی صادرشده از سامانه یکتا به‌عنوان تأییدیه شناسایی و رهگیری محصولات کشاورزی در فرآیند صادرات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و مبنای انجام اقدامات و تشریفات مربوطه قرار می‌گیرد.

ایجاد رویه واحد برای رهگیری محصولات کشاورزی

یکی از اهداف اصلی این اتصال، ایجاد رویه‌ای یکپارچه برای شناسایی محصولات کشاورزی و امکان رهگیری آن‌ها در فرآیند صادرات است. با پذیرش شناسه یکتا در گمرک، اطلاعات ثبت‌شده محصولات می‌تواند در مراحل مربوط به صادرات مورد استفاده قرار گیرد و هماهنگی میان سامانه‌های مرتبط افزایش یابد.

اجرای این سازوکار همچنین می‌تواند به کاهش تعدد رویه‌های اداری و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی کمک کند؛ موضوعی که برای فعالان این بخش، به‌ویژه در مراحل ثبت اطلاعات و انجام تشریفات گمرکی، اهمیت دارد.

بر این اساس، اتصال سامانه یکتا به گمرک را می‌توان گامی در جهت توسعه رهگیری محصولات کشاورزی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان فرآیندهای شناسایی، ثبت و صادرات دانست؛ اقدامی که میزان اثرگذاری آن به نحوه اجرای سازوکار و چگونگی به‌کارگیری شناسه‌های اختصاصی در مراحل عملیاتی صادرات بستگی خواهد داشت.