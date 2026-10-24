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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

اتصال سامانه یکتا به گمرک برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی

اتصال سامانه یکتا به گمرک برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی

با اتصال سامانه یکتا به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند شناسایی و رهگیری محصولات کشاورزی در مسیر صادرات وارد مرحله جدیدی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتصال سامانه یکتا به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند شناسایی و رهگیری محصولات کشاورزی در مسیر صادرات وارد مرحله جدیدی می‌شود؛ اقدامی که با هدف یکپارچه‌سازی رویه‌ها، تسهیل تشریفات گمرکی و سامان‌دهی اطلاعات محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این طرح و در چارچوب بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، محصولات کشاورزی ثبت‌شده در سامانه یکتا به نشانی yekta.maj.ir شناسنامه‌دار می‌شوند و شناسه اختصاصی دوبعدی (QR) دریافت می‌کنند.

مطابق این سازوکار، شناسه اختصاصی صادرشده از سامانه یکتا به‌عنوان تأییدیه شناسایی و رهگیری محصولات کشاورزی در فرآیند صادرات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و مبنای انجام اقدامات و تشریفات مربوطه قرار می‌گیرد.

ایجاد رویه واحد برای رهگیری محصولات کشاورزی

یکی از اهداف اصلی این اتصال، ایجاد رویه‌ای یکپارچه برای شناسایی محصولات کشاورزی و امکان رهگیری آن‌ها در فرآیند صادرات است. با پذیرش شناسه یکتا در گمرک، اطلاعات ثبت‌شده محصولات می‌تواند در مراحل مربوط به صادرات مورد استفاده قرار گیرد و هماهنگی میان سامانه‌های مرتبط افزایش یابد.

اجرای این سازوکار همچنین می‌تواند به کاهش تعدد رویه‌های اداری و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی کمک کند؛ موضوعی که برای فعالان این بخش، به‌ویژه در مراحل ثبت اطلاعات و انجام تشریفات گمرکی، اهمیت دارد.

بر این اساس، اتصال سامانه یکتا به گمرک را می‌توان گامی در جهت توسعه رهگیری محصولات کشاورزی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان فرآیندهای شناسایی، ثبت و صادرات دانست؛ اقدامی که میزان اثرگذاری آن به نحوه اجرای سازوکار و چگونگی به‌کارگیری شناسه‌های اختصاصی در مراحل عملیاتی صادرات بستگی خواهد داشت.

اتصال سامانه یکتا به گمرک برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی

کد مطلب 6987733
سمیه رسولی

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