درخواست ۶ بسیج دانشجویی از وزیر بهداشت برای پذیرش دانشجویان آذربایجانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ممانعت رژیم حاکم بر جمهوری آذربایجان از ورود معلمان و دانش‌آموزان محجبه به مراکز آموزشی و نگرانی‌ها از گسترش این اقدامات به مراکز درمانی، درخواست رسمی برای اعلام آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران جهت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی و فعالیت کادر درمان آذربایجانی مطرح شد.

در این درخواست خطاب به دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به آنچه سیاست‌های رژیم صهیونیستی و پروژه هویت‌زدایی دینی ـ فرهنگی از جمهوری آذربایجان عنوان شده، آمده است که رژیم حاکم بر این کشور، برخلاف قوانین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی، اقدام به ممانعت از ورود معلمان و دانش‌آموزان محجبه به مراکز آموزشی کرده و اکنون در حال گسترش دامنه این اقدامات به مراکز درمانی و دیگر بخش‌هاست.

در متن این درخواست با تأکید بر اینکه در صورت نبود واکنش و مقاومت مناسب، این اقدامات گسترش خواهد یافت، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است زمینه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی و فعالیت کادر درمان آذربایجانی در کشور را فراهم کند.

در بخش دیگری از این درخواست، با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی مدعی حمایت از مستضعفان جهان و ام‌القرای جهان اسلام، بر ضرورت حمایت از افراد متأثر از این محدودیت‌ها تأکید شده است.

در این نامه همچنین با اشاره به اقدام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از وزیر بهداشت درخواست شده است به‌صورت رسمی آمادگی این وزارتخانه را برای پذیرش دانشجویان علوم پزشکی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت کادر درمان آذربایجانی اعلام کند و در جهت تسهیل این امر بکوشد.

در ابتدای این درخواست، بخشی از بیانات امامِ شهید در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ درباره ضرورت حمایت از محرومان و مظلومان جهان نقل شده است:

«یکی از مبانی اساسی و ارزشهای اساسی نظام اسلامی عبارت است از حمایت از محرومان. یکی دیگر حمایت از مظلومان است در هر نقطه‌ی عالم. اینها ارزشهای اساسی انقلاب است؛ از اینها نمیشود صرفِ‌نظر کرد. اگر کسی، کسانی یا جریانی نسبت به محرومین بی‌تفاوت باشد، یا نسبت به مظلومان عالم بی‌تفاوت باشد، این شاخص در او وجود ندارد.»

در پایان این درخواست نیز با استناد به آیه پنجم سوره مبارکه قصص، آمده است:

«وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»

درخواست‌کنندگان در پایان، توفیق خدمتگزاران نظام اسلامی را از خداوند منان خواستار شده‌اند.

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