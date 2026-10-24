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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

از صبح‌های نیمه‌ابری تا بعدازظهرها با وزش باد در استان یزد

از صبح‌های نیمه‌ابری تا بعدازظهرها با وزش باد در استان یزد

یزد- کارشناس هواشناسی استان یزد از افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر و تداوم نوسان اندک دما طی پنج روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان یزد، سید عباس میرحسینی اظهار کرد: آسمان یزد طی پنج روز آینده نیمه‌ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعدازظهرها سرعت وزش باد افزایش می‌یابد.

وی افزود: در این مدت نوسانات دمایی استان ناچیز است.

کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: سبزدشت با دمای سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر، سردترین منطقه استان و بافق و چاه افضل اردکان با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین مناطق گزارش شدند.

میرحسینی ادامه داد: دمای شهر یزد نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۴ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6987743

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