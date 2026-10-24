به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان یزد، سید عباس میرحسینی اظهار کرد: آسمان یزد طی پنج روز آینده نیمه‌ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعدازظهرها سرعت وزش باد افزایش می‌یابد.

وی افزود: در این مدت نوسانات دمایی استان ناچیز است.

کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: سبزدشت با دمای سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر، سردترین منطقه استان و بافق و چاه افضل اردکان با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین مناطق گزارش شدند.

میرحسینی ادامه داد: دمای شهر یزد نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۴ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.