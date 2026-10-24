پرداخت ماهانه بیش از ۸ همت به مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت، با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، برنامه‌های تحول دیجیتال و اقدامات این سازمان در حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: افزایش هزینه‌ها و ناترازی میان منابع و مصارف موجب شده است سازمان بیمه سلامت با کمبود منابع مواجه باشد و پرداخت مطالبات مؤسسات با تأخیر انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر ماهانه بیش از ۸ همت میان مؤسسات طرف قرارداد در سراسر کشور توزیع می‌شود. تلاش کرده‌ایم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اسناد دریافتی مؤسسات بلافاصله پس از پایان ماه پرداخت شود و سایر مطالبات نیز متناسب با وصول منابع تسویه شود.

پرداخت ماهانه بیش از ۸ همت به مؤسسات طرف قرارداد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه هزینه‌های واقعی سازمان به‌مراتب بیشتر از میزان پرداخت‌های ماهانه است، تصریح کرد: هزینه‌های سازمان در برخی برآوردها به حدود دو برابر پرداخت ماهانه فعلی می‌رسد، اما پرداخت‌ها بر اساس منابع حاصل از حق بیمه‌ها و اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته انجام می‌شود تا از بروز مشکلات بیشتر برای مؤسسات طرف قرارداد جلوگیری شود.

ناصحی با اشاره به مطالبات باقی‌مانده از سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده برای تسویه بدهی‌های سازمان، از جمله سهام در نظر گرفته‌شده به ارزش ۸۵ همت و منابع ۴۲ همتی مرتبط با بدهی‌های سال گذشته، هنوز محقق نشده است.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و همچنین طرح موضوع در مجموعه‌های مرتبط، از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت دولت، این منابع تاکنون به مرحله تأمین و وصول نرسیده‌اند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه تحقق این منابع می‌تواند زمینه تسویه مطالبات مؤسسات طرف قرارداد را فراهم کند، گفت: این منابع در قالب سهام پیش‌بینی شده‌اند و تا زمانی که فرایند واگذاری و تأمین آنها به نتیجه نرسد، امکان استفاده از آنها برای پرداخت مطالبات فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات جامعه پزشکی و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت افزود: امیدواریم با تحقق منابع پیش‌بینی‌شده، بتوانیم بخش مهمی از بدهی‌ها را تسویه کنیم و از فشار مالی واردشده به پزشکان، مؤسسات درمانی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت بکاهیم.

فراهم شدن زیرساخت‌های اجرای پرونده الکترونیک سلامت

ناصحی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سلامت در حوزه تحول دیجیتال اظهار کرد: رویکرد سازمان، حرکت از نظام سنتی ارائه خدمات به سمت هوشمندسازی فرایندهاست. در همین راستا، اجرای نسخه الکترونیک و توسعه سامانه‌های مرتبط طی سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته و نتایج قابل‌توجهی نیز حاصل شده است.

وی افزود: بخشی از موانع زیرساختی در مسیر هوشمندسازی خدمات سلامت برطرف شده و بستر مناسبی برای توسعه پرونده الکترونیک سلامت و اجرای برنامه پزشک خانواده فراهم شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره خدمات الکترونیک سلامت تصریح کرد: توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود دسترسی به اطلاعات، افزایش هماهنگی میان ارائه‌دهندگان خدمات و ارتقای نظارت بر فرایندهای بیمه‌ای کمک کند.

اضافه شدن امضای الکترونیک به نسخه الکترونیک در آینده نزدیک

ناصحی درباره آخرین وضعیت اجرای امضای الکترونیک نیز گفت: سازمان بیمه سلامت اقدامات اولیه را انجام داده و این قابلیت در حال حاضر در محیط آزمایشی قرار دارد.

وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از مجموعه فناوری اطلاعات سازمان، پیش‌بینی می‌شود امضای الکترونیک طی یک تا دو هفته آینده به فرایند نسخه الکترونیک اضافه شود.

به گفته وی، اجرای این طرح می‌تواند در افزایش اطمینان از اصالت نسخه‌ها، تقویت نظارت و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده از نسخه الکترونیک مؤثر باشد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: استفاده از این فناوری در بخش‌های مختلف، از جمله نظارت‌های بیمه‌ای، شناسایی تخلفات احتمالی، ارتقای خدمات و کمک به فرایندهای تشخیصی و درمانی، در حال گسترش است.

ناصحی افزود: در حوزه تشخیص پزشکی نیز اقداماتی آغاز شده و در برخی استان‌ها، از جمله خراسان رضوی، استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به تفسیر تصاویر ماموگرافی در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از گزارش‌های تولیدشده با کمک هوش مصنوعی، در کنار تخصص و نظر پزشکان، می‌تواند به افزایش دقت و بهبود فرایندهای تشخیصی کمک کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم تحول دیجیتال در نظام سلامت خاطرنشان کرد: توسعه خدمات هوشمند، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین، از محورهای مهم برنامه‌های سازمان برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش کارآمدی نظام بیمه سلامت است.

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