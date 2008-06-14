واکنش کاخ سفید به اظهارات المالکی درباره بن بست در مذاکرات واشنگتن-بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دانا پرینو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : ما درباره صحت گفته های المالکی مطمئن نیستیم؛ ما تمایل داریم تا مذاکرات خود با بغداد را ادامه دهیم.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه با اشاره به جنگ 2003 علیه عراق، افزود : ما کاملا به حق حاکمیت عراق احترام می گذاریم. این توافقنامه بیانگر همان مبارزات ما در راه آزادی است.

این سخنان پس از آن ایراد شد که "نوری المالکی" نخست وزیر عراق روز گذشته در اردن در جمع سردبیران روزنامه های این کشور درسخنانی با اشاره به توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن اعلام کرد: در مذاکرات خود با طرف آمریکایی به این نتیجه رسیدیم که درخواستهای ما با طرف آمریکایی خلل زیادی به حاکمیت عراق وارد می کند و به این علت نمی توانیم این توافقنامه را بپذیریم.

نخست وزیرعراق تاکید کرد: ما نمی توانیم به نیروهای آمریکایی حق بازداشت عراقی ها را بدهیم یا اینکه آنان مسئولیت مبارزه با تروریسم را به شکل مستقل برعهده بگیرند.