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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

خرمشهر و بهبهان هوای ناسالم برای همه گروه‌های سنی دارند

خرمشهر و بهبهان هوای ناسالم برای همه گروه‌های سنی دارند

اهواز - مرکز پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد: صبح امروز شنبه دوم آبان شاخص کیفی هوا در خرمشهر و بهبهان ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اعلام، در ساعت ۸ صبح امروز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ شاخص کیفی هوا (AQI) در خرمشهر ۱۶۴ و در بهبهان ۱۵۵ ثبت شد که نشان‌دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در همین بازه زمانی، شاخص آلودگی هوا در آبادان ۱۳۸، شوشتر ۱۳۵، هندیجان ۱۳۰، هویزه ۱۱۲، شادگان ۱۰۸ و گتوند ۱۰۶ اندازه‌گیری شد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

بر پایه تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا، از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

کد مطلب 6987755

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