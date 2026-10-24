  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

امروز آخرین مهلت انصراف از پذیرش پنجاه و سومین آزمون دستیاری پزشکی

امروز آخرین مهلت انصراف از پذیرش پنجاه و سومین آزمون دستیاری پزشکی

پذیرفته‌شدگان پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در صورت انصراف قطعی تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از محرومیت شرکت در آزمون سال آینده معاف خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته‌شدگان پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی، تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند انصراف قطعی خود را در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت کنند.

بر اساس نامه شماره ۵۰۱/۲۵۵۷/د مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، انصراف قطعی از پذیرش در آزمون مذکور در مهلت تعیین‌شده، یعنی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام رسمی نتایج نهایی، موجب محرومیت از شرکت در آزمون سال آینده نخواهد شد.

داوطلبانی که قصد انصراف از رشته‌محل پذیرفته‌شده خود را دارند، موظف‌اند تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به تکمیل و ثبت فرم اعلام انصراف اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران یا سهمیه استعداد درخشان ۴۰ امتیازی پذیرفته شده‌اند، مطابق قوانین و مقررات مربوط، پس از انصراف امکان استفاده مجدد از سهمیه یا امتیاز مذکور را نخواهند داشت.

کد مطلب 6987773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها