تحقق ۱۳۱ درصدی تعهدات اشتغال؛ شهرستان یزد بر سکوی نخست استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، یحیی شفیعی با اشاره به کسب رتبه برتر شهرستان یزد در حوزه اشتغال اظهار کرد: تحقق ۱۳۱ درصدی تعهدات اشتغال، حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و همکاری اعضای کارگروه اشتغال و دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

وی افزود: این موفقیت که با تقدیر فرماندار شهرستان یزد از اعضای کارگروه اشتغال همراه بود، ظرفیت شهرستان را برای توسعه فرصت‌های شغلی و رونق سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد با تأکید بر نقش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: توسعه گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات و تکمیل زنجیره ارزش، از ظرفیت‌های مهم این بخش برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد فعالان اقتصادی است.

شفیعی حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و توسعه مشاغل مولد را از راهکارهای تقویت اشتغال در بخش کشاورزی دانست و گفت: استمرار برنامه‌ریزی، رفع موانع تولید و حمایت هدفمند از کارآفرینان، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق اقتصادی شهرستان خواهد بود.