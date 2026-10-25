حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره واکنش جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید و اقدام نظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: ما به‌ صراحت اعلام می‌کنیم که برخورد جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تجاوز دشمن، قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن عقب‌نشینی نمی‌کند

وی با تأکید بر توانمندی‌های ایران و انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی، افزود: آمریکایی‌ها توان مقابله با ملت متحد و مبعوث ایران را ندارند و نباید تصور کنند که با تهدید، فشار یا اقدام نظامی می‌توانند اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض به خاک خود، متناسب با شرایط و ماهیت اقدام دشمن، واکنشی جدی نشان خواهد داد و اجازه نخواهد داد که متجاوزان بدون پرداخت هزینه از اقدامات خود عبور کنند.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به هرگونه احتمال تجاوز نظامی به ایران، از جمله حمله به کوه کلنگ، تصریح کرد: هرگونه تجاوز به ایران، از جمله حمله به کوه کلنگ، با واکنش‌های شدید و پاسخ‌های دردناک جمهوری اسلامی ایران به دشمنان مواجه خواهد شد. این موضوع باید برای طرف مقابل کاملاً روشن باشد که هر اقدام خصمانه علیه ایران، پیامدهای خود را به دنبال خواهد داشت و مسئولیت تبعات چنین تصمیم‌هایی بر عهده کسانی است که آغازگر تجاوز باشند.

در صورت حمله به ایران، دامنه جنگ منطقه‌ای خواهد شد

سلیمی ادامه داد: ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که اگر به جمهوری اسلامی ایران حمله شود، جنگ را منطقه‌ای خواهیم کرد. این موضع بر مبنای این واقعیت است که امنیت منطقه را نمی‌توان از امنیت ایران جدا دانست. هرگونه اقدام نظامی علیه کشورمان، صرفاً به یک نقطه جغرافیایی محدود نخواهد ماند و طرف‌هایی که در شکل‌گیری یا پشتیبانی از چنین تجاوزی نقش دارند، باید نسبت به پیامدهای تصمیم خود آگاه باشند.

وی با بیان اینکه دامنه پاسخ ایران در صورت وقوع حمله، محدود به یک منطقه یا یک هدف مشخص نخواهد بود، خاطرنشان کرد: این بار، همه منافع آمریکا در هر کجای جهان که باشند، از نگاه جمهوری اسلامی ایران هدف مشروع تلقی خواهند شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به زیرساخت‌های انرژی منطقه اظهار کرد: زیرساخت‌های انرژی منطقه نیز به دلیل کمک به آمریکایی‌ها، از نگاه ما می‌توانند در شمار اهداف مشروع ایران قرار گیرند. کشورهایی که در این مدت به آمریکایی‌ها کمک کرده‌اند، خاک خود را در اختیار آنان گذاشته‌اند یا زمینه استفاده از امکانات و ظرفیت‌های خود را برای اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده‌اند، باید نسبت به پیامدهای ادامه این همکاری‌ها توجه جدی داشته باشند.

هشدار به کشورهای منطقه درباره همکاری با آمریکا

سلیمی افزود: کشورهایی که تاکنون خاک و امکانات خود را در اختیار آمریکا گذاشته‌اند و همچنان به این مسیر ادامه دهند، باید بدانند که چنین اقداماتی از نگاه ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند. اگر این کشورها بار دیگر امکانات و ظرفیت‌های خود را برای تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران در اختیار آمریکا قرار دهند، در ارزیابی ایران در زمره اهداف مشروع قرار خواهند گرفت. بنابراین، لازم است همه دولت‌های منطقه با در نظر گرفتن حساسیت شرایط، از هر اقدامی که به گسترش درگیری و افزایش ناامنی منجر می‌شود، خودداری کنند.

وی با تأکید دوباره بر گستره جغرافیایی پاسخ احتمالی ایران به آمریکا گفت: مسئله صرفاً به منطقه محدود نیست و منافع آمریکا در هر جای جهان، از دیدگاه ما، هدف مشروع تلقی خواهد شد. این پیام باید به‌روشنی به طرف آمریکایی منتقل شود که هرگونه تجاوز به جمهوری اسلامی ایران، هزینه‌هایی فراتر از محاسبات اولیه آنان خواهد داشت.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تجاوز نظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی روشن است. ما پیش‌تر نیز هشدار داده‌ایم که در صورت حمله به ایران، دامنه جنگ منطقه‌ای خواهد شد و منافع آمریکا در هر نقطه از جهان و همچنین زیرساخت‌های انرژی منطقه که به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند، از نگاه ایران می‌توانند اهداف مشروع تلقی شوند. بدون شک، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز، قاطع، جدی و پشیمان‌کننده خواهد بود و مسئولیت پیامدهای چنین اقدامی بر عهده طرفی است که دست به تجاوز بزند.