کلانتری خبر داد: روایت جنگ رمضان در جشنواره ققنوس البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، پیش از ظهر امروز در نشست خبری آیین رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره بزرگ فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس استان البرز و طرح «دانشجو، یار ایران» که در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، جشنواره فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس را فرصتی برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای هنری دانشجویان دانست و بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دانشگاه تنها محل آموزش و تولید دانش نیست، بلکه رسالت مهمی در زمینه رشد خلاقیت، پرورش اندیشه‌ها و شکوفایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری دانشجویان و نسل جوان بر عهده دارد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای اوقات دانشجویان افزود: دانشگاه‌ها باید با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی، زمینه حضور فعال دانشجویان در محیط دانشگاه و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان را فراهم کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه بخشی از استعدادهای دانشجویان هنوز در محیط دانشگاه‌ها شناخته نشده است، گفت: برای شناسایی و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها باید دانشگاه‌ها، مجموعه بسیج دانشجویی و رسانه‌ها با همکاری یکدیگر زمینه بروز و ظهور توانمندی‌های جوانان را فراهم کنند.

کلانتری با اشاره به برگزاری جشنواره ققنوس در استان البرز ادامه داد: این جشنواره یکی از برنامه‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های استان است که با همکاری مجموعه بسیج دانشجویی دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی استعدادهای هنری دانشجویان و تولید آثار ارزشمند فراهم کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بسیج دانشجویی استان البرز بیان کرد: امیدواریم با مشارکت دانشگاه‌های استان و همراهی دانشجویان و دست‌اندرکاران، مراحل اجرایی جشنواره با سرعت بیشتری پیش برود و برنامه‌های گسترده‌تری در این زمینه برگزار شود.

ایران جان پیوند هنر دانشجویی با هویت ایرانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با اشاره به عنوان «ایران جان» در جشنواره ققنوس اظهار کرد: این عنوان پیوند عمیقی با سرزمین ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی دارد و فرصتی برای بیان خلاقانه نگاه دانشجویان به ایران امروز و فردا فراهم می‌کند.

کلانتری افزود: موضوعات این جشنواره از ایران قوی، امید و پیشرفت و وحدت ملی تا فرهنگ عاشورا، نقش بانوان و هویت تاریخی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و دانشجویان می‌توانند دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در قالب آثار هنری ارائه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به محتوای آثار دانشجویی گفت: ارزش هنر دانشجویان تنها به کسب رتبه، مدال و جایزه محدود نمی‌شود، بلکه قدرت بیان اندیشه، ایجاد امید، نقد سازنده و تأثیرگذاری بر جامعه نیز از معیارهای مهم در این حوزه است.

روایت هنری جنگ تحمیلی رمضان

کلانتری با اشاره به بخش ویژه جشنواره با عنوان «روایت جنگ تحمیلی رمضان» اظهار کرد: این بخش فرصتی برای بازتاب هنرمندانه رویدادهای جنگ، پاسداشت یاد جان‌باختگان و شهدا و انتقال پیامدهای انسانی جنگ به نسل آینده است.

وی افزود: توجه به اهمیت صلح و امنیت و انتقال تجربه‌های تاریخی به نسل جوان از موضوعاتی است که می‌تواند در قالب آثار فرهنگی و هنری دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز تأکید کرد: جشنواره ققنوس صرفاً یک رقابت هنری نیست، بلکه بستری برای روایت امروز ایران و پرورش سازندگان فردای کشور به شمار می‌رود.

کلانتری با اشاره به مسئولیت دانشگاه‌ها و مجموعه بسیج دانشجویی در قبال نسل جوان گفت: دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید در مسیر آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از زبان ادبیات، فرهنگ و هنر، فعالیت‌هایی اثرگذار و ماندگار انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر دانشگاه‌های استان البرز در جشنواره افزود: رؤسای دانشگاه‌ها باید برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری اهتمام بیشتری داشته باشند تا دانشجویان فرصت بیشتری برای حضور در چنین برنامه‌هایی پیدا کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با اشاره به تجربه برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سال گذشته بیان کرد: در یکی از برنامه‌های پیشین، حدود هزار دانشجو در سالن دانشگاه حضور یافتند که این مشارکت برای مجموعه استان البرز قابل توجه بود.

کلانتری ابراز امیدواری کرد: در هفتمین جشنواره ققنوس نیز دانشگاه‌های استان با مشارکت گسترده‌تر، زمینه حضور تعداد بیشتری از دانشجویان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آنان را فراهم کنند.

وی در پایان از برگزارکنندگان جشنواره، دانشگاه‌های مشارکت‌کننده و مجموعه بسیج دانشجویی قدردانی کرد و گفت: باید برای ساخت ایرانی آبادتر، جامعه‌ای همدل‌تر و آینده‌ای روشن‌تر، از ظرفیت جوانانی که امروز در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند، به بهترین شکل استفاده کنیم.

شایان ذکر پوستر این جشنواره در پایان این نشست خبری با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان البرز و معاون دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و فعالان دانشجویی و هنری رونمایی شد.