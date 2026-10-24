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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

خبرهای خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی+فیلم

خبرهای خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی+فیلم

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، از فراهم شدن خرید اعتباری و همچنین تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، ضمن عذرخواهی از تأخیر پیش‌آمده در پرداخت معوقات بازنشستگان، گفت: منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق مربوط به اردیبهشت‌ ماه تأمین شده است.

وی افزود: این معوقات مربوط به مابه‌ التفاوت اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است و پرداخت آنها برای ششم آبان برنامه‌ریزی شده است.

محمدی همچنین از فراهم شدن خرید اعتباری برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، خبر داد و گفت: در خصوص تمدید بیمه تکمیلی و بیمه عمر بازنشستگان و مستمری بگیران، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6987793
حبیب احسنی پور

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