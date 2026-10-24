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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارتخارجه

دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارتخارجه

دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع دیپلماسی تجاری و صادرات غیر نفتی به منظور ارائه راهکارها و پیگیری مسائل آنها در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در تشریح این نشست بیان داشت: شرایط جنگی تحمیل شده، مسایل و مشکلات جدیدی را برای فعالان حوزه صادرات ایجاد کرده است، از این رو تغییرات در سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به این مشکلات و تعهدات صادرکنندگان ضروریست.

وی تصریح کرد: برای صادر کنندگانی که نمی توانند تعهد خود را به دلیل مشکلات ایجاد شده در حمل و نقل ایفا کنند و یا صادر کنندگانی که ارز را دریافت و باید مواد اولیه را وارد می کردند، اما به دلیل مشکلات بوجود آمده در مسیرهای حمل و لجستیک، قادر به انجام تعهدات خود نیستند، راهکارها و ترتیباتی در نظر گرفته شده تا در شیوه ها و مقرات موجود برای این دسته از صادر کنندگان بازنگری صورت گیرد که مورد قبول دستگاههای مرتبط هم قرار گرفت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در این نشست پیشنهاداتی برای رفع مشکل صادر کنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه ازجمله عراق، پاکستان و افغانستان مطرح شد که این پیشنهادات قابل پیگیری در مذاکره با طرفهای خارجی است.

قنبری در این خصوص افزود: این پیشنهادات را برای پیگیری به سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورمان ابلاغ خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: به رغم مشکلات ایجاد شده از سوی دشمن، این پیگیری ها بتواند در آینده نه تنها موجب حفظ صادرات موجود، بلکه باعث هدفمند تر شدن و ارتقاءسطح صادرات شود.

کد مطلب 6987794
نفیسه عبدالهی

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