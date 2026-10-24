به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مهربان، مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه در کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی مرکز نوآوری قوه مقننه با موضوع «مقابله با تحریم و محاصره و تأمین کالاهای اساسی» که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با تشریح اهداف و مأموریت‌های این مرکز اظهار کرد: مرکز نوآوری قوه مقننه در سه محور اصلی فعالیت می‌کند که شامل ایجاد ارتباط میان نخبگان و مجلس، شتاب‌دهی به ایده‌های نوآورانه در بخش عمومی و آزمایش و شبیه‌سازی سیاست‌ها و سناریوهای مختلف است.



مرکز نوآوری قوه مقننه به دنبال تقویت نقش دانشجویان در سیاست‌گذاری است

مهربان با تشریح اهداف و مأموریت‌های این مرکز اظهار کرد: مرکز نوآوری قوه مقننه در سه محور اصلی فعالیت می‌کند که شامل ایجاد ارتباط میان نخبگان و مجلس، شتاب‌دهی به ایده‌های نوآورانه در بخش عمومی و آزمایش و شبیه‌سازی سیاست‌ها و سناریوهای مختلف است.

وی با اشاره به کاربرد شبیه‌سازی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی افزود: در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب، می‌توان از مدل‌های کمی و کیفی برای اولویت‌بندی تخصیص منابع و بررسی پیامدهای تصمیم‌ها استفاده کرد. این ابزارها به مدیران کمک می‌کنند تا در شرایط محدودیت منابع و تعدد مطالبات، تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند.

مهربان با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در مدیریت مسائل بیان کرد: در برخی کشورها از ابزارهایی مانند آزمایشگاه‌های سیاستی و آزمایشگاه‌های زنده برای مشارکت دادن گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایند تصمیم‌سازی استفاده می‌شود. این روش‌ها می‌توانند به شناخت بهتر مطالبات مردم، افزایش پذیرش تصمیم‌ها و مدیریت مؤثرتر بحران‌ها کمک کنند.

مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه، توانمندسازی دانشجویان علاقه‌مند به سیاست‌گذاری و فراهم کردن زمینه مشارکت آن‌ها در فرایندهای تصمیم‌گیری کشور را از اهداف اصلی پارلمان دانشجویی دانست و افزود: تلاش می‌شود ایده‌هایی که خارج از چارچوب‌های متعارف اداری و کارشناسی شکل می‌گیرند، فرصت طرح و بررسی پیدا کنند.

وی با اشاره به برگزاری شش دوره پارلمان دانشجویی در تهران گفت: پس از برگزاری این دوره‌ها، تلاش شد زمینه مشارکت دانشجویان سایر استان‌ها نیز فراهم شود. در همین راستا، کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی به‌عنوان بستری مکمل برای گسترش این فعالیت‌ها طراحی شد.

مهربان با اشاره به برگزاری نخستین کمیسیون ویژه استانی در اصفهان اظهار کرد: در مراحل مختلف این رویداد، بیش از ۱۱ هزار اقدام ثبت شد و بیش از ۴۰۰ ایده از دانشجویان دریافت کردیم. همچنین چهار کمیته تخصصی شبیه‌سازی شد و بیش از هزار و ۵۰۰ واکنش و بازخورد نسبت به پیشنهادهای مطرح‌شده به ثبت رسید.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال نتایج این رویداد به نهادهای تصمیم‌گیر تصریح کرد: تلاش می‌کنیم محتوای تولیدشده در کمیسیون‌های ویژه را به‌صورت مؤثر در اختیار بخش‌های مرتبط قرار دهیم تا پیشنهادهای دانشجویان در فرایندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه در پایان خاطرنشان کرد: تقویت نقش دانشجویان در سیاست‌گذاری و سیاست‌پژوهی کشور، ایجاد ارتباط میان جامعه نخبگانی و مجلس و افزایش مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها از اهداف اصلی این برنامه‌هاست.

استاندار اصفهان: حل مسائل پیچیده استان نیازمند راهکارهای نوآورانه و نگاه چندجانبه است

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف مسائل استان اصفهان، بر نقش ایده‌های نوآورانه و مشارکت دانشجویان در ارائه راهکارهای عملی برای حل چالش‌های کشور تأکید کرد.

جمالی‌نژاد در کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی مرکز نوآوری قوه مقننه با موضوع «مقابله با تحریم و محاصره و تأمین کالاهای اساسی» که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره به پیچیدگی تصمیم‌گیری در شرایط دشوار مدیریتی اظهار کرد: پارلمان دانشجویی فرصتی برای تمرین گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و مشارکت در حل مسائل کشور است و می‌تواند زمینه طرح ایده‌های جدید و ارائه راهکارهای مؤثر را فراهم کند.

وی با اشاره به چالش‌های استان اصفهان در حوزه آب و کشاورزی افزود: یکی از مسائل جدی استان، مواجهه با مطالبات کشاورزان برای بازگشایی آب زاینده‌رود در شرایط محدودیت منابع آبی و دشواری تأمین آب شرب جمعیت استان است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن توجه به مطالبات کشاورزان، زیرساخت‌های حیاتی و منابع آب شرب نیز آسیب نبینند.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت یافتن راهکارهای اساسی برای حل مشکلات کشاورزی تصریح کرد: نمی‌توان مسائل را صرفاً با تصمیم‌های کوتاه‌مدت حل کرد، بلکه باید برای سال‌های آینده نیز برنامه‌ریزی داشت و در کنار اقدامات فوری، راهکارهای ریشه‌ای را دنبال کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به محدودیت‌های برق و گاز صنایع، تحریم‌ها و دشواری‌های تأمین کالاهای اساسی گفت: این مسائل به یکدیگر مرتبط‌اند و حل آن‌ها به تصمیم‌گیری دقیق و در نظر گرفتن ابعاد مختلف نیاز دارد. همچنین بیماری‌های واگیردار در حوزه دامپروری می‌توانند خسارت‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشند و مدیریت مؤثر این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه حکمرانی با مجموعه‌ای از مسائل چندوجهی و پیچیده روبه‌روست، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره یک مسئله می‌تواند بر حوزه‌های دیگر تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، مدیران باید پیامدهای تصمیم‌های خود را در بخش‌های مختلف بررسی کنند.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به مسائل حوزه مسکن تأکید کرد: در برنامه‌ریزی‌های این حوزه، علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و نیاز جوانان، باید ظرفیت زیرساخت‌ها، منابع آب، توزیع جمعیت و آثار تمرکز جمعیت در مناطق مختلف نیز در نظر گرفته شود.

جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها و دانشجویان در حل مسائل کشور گفت: آشنایی دانشجویان با مشکلات واقعی استان و بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل آن‌ها، اقدامی ارزشمند است و انتظار می‌رود دانشجویان با طرح ایده‌های نو و ارائه راهکارهای عملی، در مسیر حل مسائل اساسی جامعه مشارکت کنند.



معرفی برگزیدگان کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی

در بخش پایانی این رویداد، برگزیدگان کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی با موضوع «مقابله با تحریم و محاصره» معرفی و تقدیر شدند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، سید احمد فیاضی از کمیته فرهنگی و اجتماعی، سید امیرعباس طباطبایی از کمیته سیاسی و حقوقی، محمدجواد تسلیمی از کمیته اقتصادی، امیرحسین سوداوی از کمیته فرهنگی و اجتماعی، مرتضی حسن‌پور از کمیته اقتصادی، راضیه حبیبی از کمیته اقتصادی، علی‌اکبر مرادی از کمیته فناوری، زیرساخت و محیط زیست، صالح ستوده‌کیا از کمیته سیاسی و حقوقی، فاطمه فرهنگ از کمیته سیاسی و حقوقی و حدیث معنوی به‌عنوان برگزیدگان این دوره معرفی شدند.

کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی با هدف افزایش مشارکت دانشجویان در شناسایی مسائل کشور، ارائه راهکارهای نوآورانه و تقویت ارتباط میان دانشگاه و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شد.