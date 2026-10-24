احتمال برگزاری ۷۰۰ تجمع اعتراضی در سراسر فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار اعزامی شبکه المیادین گزارش داد که پیش بینی می شود بیش از ۷۰۰ تجمع اعتراض آمیز در سراسر فرانسه در سایه ممنوعیت برگزاری این تجمعات در لیون، مارسی و مراکز شهرهای بزرگ، برگزار شود.

دولت فرانسه در آستانه اعتراضات امروز شنبه در این کشور دست کم ۷۰ هزار نیروی پلیس را در سراسر پاریس و دیگر شهرها مستقر کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس و ژاندارمری فرانسه به همراه تجهیزات نظامی خود، خودروهای زرهی، شلنگ های آب و بالگردها منتظر استقبال از معترضان هستند. مقامات فرانسوی تصمیم گرفته اند موزه لوور پاریس و تعدادی دیگر از موزه های بزرگ را برای محافظت از آنها در برابر معترضان ببندند.

دولت این کشور پیشتر از افزایش ۲۰ درصدی استفاده از نیروهای امنیتی و تشدید تدابیر خاص در این خصوص خبر داده بود.

اداره کل پلیس ملی فرانسه از کارآموزان داوطلبی که به پایان دوره آموزشی خود نزدیک شده‌اند، خواسته است برای تقویت مأموریت نیروهای امنیتی مشارکت کنند. به ادعای این اداره افراد مذکور در حفاظت از ساختمان‌ها و امور اداری فعالیت خواهند کرد و در کنترل مستقیم جمعیت به کار گرفته نمی‌شوند. نیروهای نظامی، یگان‌های ویژه و پلیس ضدشورش نیز در آماده‌باش خواهند بود.