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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

ضرب و شتم اعضای تعاونی نان‌های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان 

ضرب و شتم اعضای تعاونی نان‌های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان 

اصفهان_ نایب رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم استان اصفهان گفت : جلسه مجمع شرکت تعاونی نان های حجیم و نیمه حجیم به علت ضرب و شتم منحل و ۸ نفر راهی بیمارستان شدند. 

آرش ادهمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه مجمع شرکت تعاونی نانهای حجیم و نیمه حجیم فانتزی استان اصفهان بمنظور رای گیری برای انحلال مجمع در حالی برگزار شد که ۱۵ نفر با سلاح سرد از جمله چماق، قداره و چاقو وارد و نسبت به ضرب و شتم اعضای حاضر در جلسه اقدام کردند.

وی از ۵۰ سهامدار در تعاونی نانهای حجیم و نیمه حجیم فانتزی استان اصفهان خبر داد و گفت : تعاونی ۲۵ سال سابقه فعالیت دارد که به دلیل عدم پرداخت سود به سهامداران در این سال‌ها باعث شد تصمیم به انحلال تعاونی گرفته شود.

نایب رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم استان اصفهان اعلام کرد : طی درگیری و ضرب و شتم ۸ نفر از اعضای تعاونی مجروح و راهی بیمارستان شدند.

وی با بیان اینکه ضاربین پس از بهم ریختن جلسه، با سه ماشین بدون پلاک از محل متواری شده اند، ادامه داد: روز قبل تمام دوربین های مدار بسته را دستکاری کرده و با چهره بدون پوشش به اعضای تعاونی حمله ور می‌شوند.

ادهمی علت درگیری را منحل کردن رای گیری برای انحلال تعاونی بیان کرد و گفت : اتحادیه بالغ بر ۳۱۰ عضو دارد که ۵۰ نفر سهامدار تعاونی هستند و ۶۴ نفر از اعضای شرکت تعاونی نان‌های حجیم و نیمه حجیم استان اصفهان با یکدیگر فامیل هستند.

کد مطلب 6987804

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