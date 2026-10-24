تمجید رسانه های آلبانی از آسانی؛ او در ایران توقف ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و چادرملو در هفته دهم رقابت های لیگ برتر روز جمعه اول آبان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. یاسر آسانی که در فصل جاری چه در بازی های داخلی و چه در مسابقات لیگ نخبگان آسیا در ترکیب استقلال درخشیده است در این بازی موفق شد تنها گل تیمش را روی پاس اسماعیل قلی زاده در نیمه اول به ثمر برساند.

در همین حال رسانه های آلبانی به تمجید از این بازیکن پرداختند. رسانه «pamfleti» نوشت: این گل، چهارمین گل مهاجم آلبانیایی استقلال در نهمین مسابقه‌اش در لیگ برتر بود؛ آماری که او را در جمع مدعیان کسب عنوان آقای گلی رقابت‌ها قرار می‌دهد.

آسانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نیز برای استقلال گلزنی کرده و در دو تورنمنتی که آبی‌پوشان در فصل جاری در آن حضور دارند، روند گلزنی خود را حفظ کرده است.

این بازیکن با چهار گل در لیگ برتر ایران، تنها یک گل با صدرنشین جدول گلزنان فاصله دارد و با ادامه این روند می‌تواند رقابت خود را برای کسب عنوان آقای گلی جدی‌تر کند. همچنین این رسانه از تیتر «آسانی در ایران متوقف نمی‌شود» برای این بازیکن استفاده کرد.

رسانه «balkanweb» آلبانی هم نوشت: آسانی با وجود اینکه از سوی ماران مورد توجه قرار نگرفت، همچنان به‌صورت مستمر در لیگ نخبگان آسیا و رقابت‌های فوتبال ایران گلزنی می‌کند.

این مهاجم آلبانیایی در دیدار هفته دهم لیگ برتر ایران بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. آسانی در دقیقه ۲۹ مسابقه، پس از دریافت توپ در مرکز زمین، با ضربه‌ای دقیق گل نخست تیمش را به ثمر رساند تا استقلال پیش بیفتد.