زمان جلسه سرمربی تیم فوتبال امید با مهدی تاج مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحمان سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با دستور ویژه مهدی تاج مامور شد با یحیی گل‌محمدی در عراق مذاکره کند و زمینه حضور او در تیم امید را فراهم سازد تا او را با وجود داشتن قرارداد با دهوک عراق پای میز مذاکره برای عقد قرارداد با فدراسیون برای پذیرش هدایت تیم امید بکشاند.

موضوعی که با کش و قوس های عجیب باشگاه عراقی همراه بود اما سالاری پشت ماجرا را گرفت تا با علاقه گل محمدی برای حضور در تیم ملی امید به توافق با باشگاه عراقی بر سر جدایی برسد.

تفاهم نامه ای که سالاری امضا کرد تا یحیی گل محمدی هم مطالبات خود را از باشگاه عراقی ببخشد و هیچ مشکلی برای حضور گل محمدی پیدا نکند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اجازه نداد انتشار شایعه عدم موافقت فدراسیون با پرداخت حقوق باقیمانده گل محمدی دردسرساز شود و به همین خاطر پیش نویس قرارداد با گل محمدی را تا پایان ۲۰۲۸ به محض تفاهم نامه جدایی اش با دهوک عراق را به امضا رساند تا او به طور رسمی تا المپیک ۲۰۲۸ هدایت ملی پوشان زیر ۲۳ سال را عهده دار شود.

حالا گل محمدی قرار است دوشنبه هفته جاری با بازگشت از عراق و همچنین پایان حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون در کنگره AFC که در توکیو برگزار شد دیدار مهمی را درباره جزئیات اردوهای پیش رو داشته باشد تا برنامه آماده سازی این تیم برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۸ مشخص شود.

مرحله مقدماتی انتخابی در قاره آسیا خردادماه سال آینده خواهد بود اما گل محمدی تنها دو اردوی ممکن را در فیفادی های باقیمانده تا این مسابقات می تواند برگزار کند.

شایان ذکر است آسیا در فوتبال المپیک ۲۰۲۸ تنها دو سهمیه دارد که کار را برای شکستن طلسم حضور ایران سخت تر از گذشته می کند.