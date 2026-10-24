شعام هنوز درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها پاسخ نداده است

ولی‌الله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتخابات شوراها که قرار بود ۱۱ اردیبهشت‌ ماه برگزار شود، به تعویق افتاد و مقرر شد این انتخابات دو ماه پس از پایان قطعی جنگ برگزار شود. همچنین بر اساس این تصمیم، شوراهای جدید ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

پیشنهاد برگزاری انتخابات شوراها در سه مرحله

وی افزود: با توجه به تداوم شرایط ناشی از جنگ و همچنین در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده، هیئت‌های اجرایی و نظارت اخیرا به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند که آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند. در همین راستا، شورای عالی امنیت ملی خواستار بررسی امکان برگزاری انتخابات در آبان‌ماه به تفکیک استان‌ها شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین چارچوب، هیئت‌های اجرایی و نظارت پیشنهاد کردند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به تفکیک استان‌ها و در سه مرحله یعنی در سه جمعه متوالی و در روزهای هشتم، پانزدهم و بیست‌ و دوم آبان‌ ماه برگزار شود. این پیشنهاد به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است، اما تاکنون پاسخی در این زمینه دریافت نشده است.

آماده برگزاری انتخابات هستیم

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی درباره میزان آمادگی برای برگزاری انتخابات در تاریخ‌های پیشنهادی، اظهار کرد: آمادگی برای برگزاری انتخابات صددرصد است و از نظر تعرفه‌ها و امکانات اجرایی نیز مشکلی وجود ندارد. با این حال، باید زمان لازم برای تبلیغات نامزدها نیز در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود تا داوطلبان بتوانند حداقل به مدت یک هفته پیش از برگزاری انتخابات، فرصت تبلیغات داشته باشند.

زیرساخت‌های برگزاری الکترونیکی انتخابات آماده است

بیاتی درباره نحوه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قرار است این انتخابات در سراسر کشور به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شود و زیرساخت‌های لازم نیز برای این منظور آماده شده است. در برخی استان‌ها نیز طی چند هفته اخیر، روزهای جمعه و هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه، فرایند برگزاری الکترونیکی انتخابات به‌ صورت آزمایشی اجرا شده است تا عملکرد سامانه‌ها و تجهیزات مورد ارزیابی قرار گیرد.

فعالیت شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قانونمند است

وی با اشاره به وضعیت فعالیت شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های فعلی تا زمان برگزاری انتخابات، تصریح کرد: بر اساس قانون، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران و دهیاران تا زمان برگزاری انتخابات به فعالیت خود با قوت ادامه خواهند داد و در حال حاضر تغییری در وضعیت فعالیت آن‌ها ایجاد نخواهد شد. بنابراین، فعالیت این مجموعه‌ها تا زمان برگزاری انتخابات، در چارچوب قانون ادامه می‌یابد.

تصمیم نهایی درباره زمان انتخابات با شورای عالی امنیت ملی است

بیاتی در پایان با تأکید بر اینکه تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی برای ابلاغ زمان برگزاری انتخابات، شرایط کشور، تهدیدهای دشمن و موضوع مشارکت مردم را بررسی می‌کند. در صورت موافقت شعام و اعلام تصمیم نهایی، انتخابات برگزار خواهد شد؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید منتظر اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی باشیم.