ماهرخ دانش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری سومین مرحله اردوی آماده‌سازی این تیم برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا به میزبانی ریاض اظهار کرد: سومین مرحله اردو از امروز در کاشان آغاز می‌شود و ۱۶ بازیکن به این مرحله دعوت شده‌اند. چهار بازیکن از میان دعوت‌شدگان در بازی‌های ناگویا حضور داشتند که دو نفر از آن‌ها مهاجم و دو نفر مدافع هستند.

وی افزود: میانگین سنی بازیکنان پایین است و حدود ۸۰ درصد آن‌ها برای نخستین بار حضور در میادین بین‌المللی را تجربه می‌کنند. با توجه به فرصت محدودی که داشتیم تلاش کردیم بازیکنانی را انتخاب کنیم که از نظر آمادگی جسمانی، توان فنی و تاکتیکی و تجربه بازی در شرایط بهتری قرار دارند.

سرمربی تیم ملی کبدی بانوان با اشاره به حضور این تیم در رقابت‌های داخل سالن گفت: مدت زیادی است که تیم ملی کبدی بانوان در چنین رویدادهایی شرکت نکرده است. حدود یک سال و نیم تا دو سال پیش قرار بود در مسابقاتی در تایلند شرکت کنیم که آن رقابت‌ها لغو شد. پیش از آن نیز مدت‌ها بود که در بازی‌های داخل سالن حضور نداشتیم. امیدواریم اگر مشکلی پیش نیاید بتوانیم پس از مدت‌ها در این مسابقات شرکت کنیم.

دانش درباره مشخص شدن حریفان ایران در این بازی‌ها عنوان کرد: هنوز قرعه‌کشی انجام نشده و اطلاعات دقیقی درباره تیم‌های حاضر نداریم. احتمالاً پس از پایان این اردو یا در روزهای نزدیک به مسابقات قرعه‌کشی انجام می‌شود و حریفانمان را خواهیم شناخت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور هند در این بازی‌ها گفت: فکر می‌کنم هند حتماً در مسابقات حضور داشته باشد چرا که یکی از تیم‌های مطرح کبدی است و بعید می‌دانم از این رقابت‌ها کنار بکشد.

سرمربی تیم ملی کبدی بانوان در خصوص رویارویی احتمالی با هند و شانس ایران برای قهرمانی عنوان کرد: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم اما فقط به هند فکر نمی‌کنیم و باید همه تیم‌ها را جدی بگیریم. چین تایپه، تایلند و کره نیز از تیم‌هایی هستند که برای کسب مدال و قرار گرفتن روی سکو تلاش می‌کنند. تیم ایران هم قدرتمند است و بهترین بازیکنان را انتخاب کرده‌ایم تا بتوانیم در صورت رویارویی با هند در فینال نتیجه خوبی بگیریم.

دانش درباره تعداد بازیکنان اعزامی به مسابقات توضیح داد: از میان ۱۶ بازیکن حاضر در اردو هفت نفر برای رقابت‌های پنج‌نفره داخل سالن انتخاب می‌شوند که پنج نفر در زمین حضور دارند و دو نفر ذخیره هستند. دو مرحله اردوی دیگر پیش رو داریم و به امید خدا پس از اردوی پنجم فهرست نهایی بازیکنان اعزامی اعلام خواهد شد.

وی در ادامه درباره هدف‌گذاری تیم ملی برای این مسابقات گفت: بازیکنان ایران از نظر آمادگی جسمانی و توانایی‌های فنی پتانسیل بالایی دارند و من قهرمانی را دور از دسترس نمی‌بینم. تمام تلاش من و بازیکنان این است که به قهرمانی برسیم هدفی که برای آن می‌جنگیم.

دانش در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد تیم کبدی بانوان در بازی‌های ناگویا و علت عدم حضورش در کادر فنی اعزامی اظهار داشت: انتخاب کادر فنی به نظر آقای مازندرانی بستگی داشت. نمی‌دانم دقیقاً چه تصمیمی گرفته شد اما به نظر ایشان احترام می‌گذارم.