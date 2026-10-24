به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست با سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و جمعی از مدیران و صنعتگران استان، بر ضرورت معرفی توانمندی‌های اقتصادی یزد در بازارهای جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و گردشگری استان اظهار کرد: یزد باید به جای جست‌وجوی سرمایه‌گذار، از میان متقاضیان، سرمایه‌گذاران توانمندتر را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای انتخاب کند.

معاون استاندار یزد همچنین از تسهیل فرایند واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: با اصلاح فرایندها، امکان واگذاری زمین در حدود یک هفته فراهم شده؛ در حالی که این فرایند پیش‌تر ممکن بود یک تا یک‌ونیم سال زمان ببرد.

علمدار یزدی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و نمایندگان مجلس را از عوامل مؤثر در رفع موانع تولید دانست و افزود: نشست‌های تخصصی و پیگیری مسائل ارزی، ترخیص کالا و مشکلات فعالان اقتصادی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار استان انجام می‌شود.

وی در پایان بر معرفی ظرفیت‌های صنعتی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر یزد در سطح بین‌المللی تأکید کرد.