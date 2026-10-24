وحید شادی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توقف دوبله و سوبله خودروها و مسدود شدن مسیرهای عبور در برخی معابر تبریز، موجب تأخیر در رسیدن آمبولانس‌ها به محل حادثه و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت زمان در مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی افزود: تراکم خودروها و توقف‌های غیرمجاز، عبور آمبولانس‌ها را دشوار می‌کند؛ درحالی‌که در بسیاری از حوادث و شرایط اورژانسی، رسیدن به‌موقع نیروهای امدادی برای نجات جان بیماران و مصدومان حیاتی است.

چایکنار و کمربندی‌ها؛ مسیرهای مشترک آمبولانس و خودروها

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت تردد در مسیرهایی مانند چایکنار و کمربندی‌های تبریز گفت: در بخش‌هایی از این مسیرها، مسیر ویژه مستقلی برای عبور آمبولانس‌ها وجود ندارد و خودروهای امدادی ناچارند از مسیر مشترک با سایر وسایل نقلیه تردد کنند.

شادی‌نیا ادامه داد: در چنین شرایطی، توقف دوبله و سوبله، انسداد معابر و رعایت نکردن مقررات ترافیکی، مشکلات تردد آمبولانس‌ها را تشدید می‌کند و می‌تواند روند امدادرسانی را به تأخیر بیندازد.

تردد غیرمجاز موتورسیکلت‌ها در مسیرهای ویژه

وی همچنین با اشاره به تردد موتورسیکلت‌ها در مسیرهای ویژه اتوبوس‌های تندرو (BRT) خاطرنشان کرد: ورود غیرمجاز موتورسیکلت‌ها به این مسیرها می‌تواند ایمنی و روانی تردد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین رعایت مقررات مربوط به خطوط ویژه و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز ضروری است.

توصیه‌های اورژانس به رانندگان

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از رانندگان خواست از توقف دوبله و سوبله و پارک خودرو در تقاطع‌ها، ورودی کوچه‌ها و سایر نقاطی که موجب انسداد مسیر می‌شود، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس باید ضمن حفظ آرامش و رعایت اصول ایمنی، مسیر عبور خودروی امدادی را باز کنند و از تغییر مسیر ناگهانی، حرکات خطرناک و دنبال کردن آمبولانس برای عبور سریع‌تر از ترافیک بپرهیزند.

شادی‌نیا با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان در قبال بیماران و مصدومان گفت: باز نگه‌داشتن مسیر آمبولانس تنها رعایت یک قانون ترافیکی نیست، بلکه اقدامی انسانی برای کمک به نجات جان هم‌وطنان است؛ چراکه ممکن است بیماری یا مصدومی در انتظار رسیدن نیروهای امدادی باشد.