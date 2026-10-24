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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

دقت در آمار و سرشماری کلید برنامه‌ریزی علمی و عدالت است

دقت در آمار و سرشماری کلید برنامه‌ریزی علمی و عدالت است

ایلام- استاندار ایلام گفت: دقت در آمار و سرشماری، کلید برنامه‌ریزی علمی و عدالت در توزیع منابع کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در نشست وبیناری با حضور رئیس‌جمهور پیرامون روند سرشماری و اهمیت داده‌های آماری، بر نقش حیاتی آمار به عنوان نقشه راه دولت برای توزیع دقیق منابع و برنامه‌ریزی استراتژیک تأکید کرد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه آمار و سرشماری، مبنای اصلی اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در مناطق مختلف است، اظهار کرد: دستیابی به داده‌های دقیق از جمعیت و ساختارهای اجتماعی، تعیین رویکردهای اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی را امکان‌پذیر می‌کند.

به گفته‌ استاندار ایلام، بدون آمار دقیق، برنامه‌ریزی برای توسعه و توزیع عادلانه اعتبارات در سطح کشور دچار چالش خواهد شد.

وی با اشاره به روند بهبود کیفیت فرآیند سرشماری و کاهش ضریب خطا در سیستم‌های جدید آماری افزود: هدف از این فرآیند، رسیدن به دقت بالاتر در تحلیل داده‌هاست تا بتوانیم بودجه‌های عملیاتی و توسعه‌ای را بر اساس ساختار جمعیتی واقعی و با رعایت عدالت در مناطق مختلف تدوین کنیم.

کرمی همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک میان دستگاه‌های متولی، مرکز آمار و مشارکت فعال مردم تأکید کرد و خواستار همراهی فرمانداران و مدیریت‌های محلی در تسهیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات میدانی شد.

وی در پایان همچنین بر با گرامیداشت یاد دکتر عادل آذر از چهره‌های مطرح ملی در حوزه آمار و برنامه‌ریزی، قدردانی از خانواده محترم مرحوم دکتر آذر، امروز و با حضور رئیس‌جمهور نشان از جایگاه و تلاش‌های وی بود.

استاندار ایلام در پایان این نشست، با ادای احترام به یاد و خاطره دکتر عادل آذر، از چهره‌های برجسته و صاحب‌نام ملی در حوزه آمار و برنامه‌ریزی، تأکید کرد: تجلیل رئیس‌جمهور از خانواده دکتر آذر در این نشست، نشان‌دهنده ارج نهادن به تلاش‌های ماندگار مرحوم دکتر آذر در پیشبرد توسعه کشور است.

کد مطلب 6987841

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