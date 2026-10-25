علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با استفاده از صندوق های الکترونیکی برای انتخابات، اظهار کرد: حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار، صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است، در حالیکه ما فقط حدود ۶۵ هزار شعبه اخذ رای داریم و این تعداد صندوق الکترونیکی، بخوبی پاسخگوی‌نیاز کشور برای انتخابات شوراهای شهر و روستا می باشد و حتی می‌توان گفت بیش از نیاز کشور است، یعنی در واقع صندوق‌هایی که طراحی شده است علاوه بر اینکه به مقدار کافی است اضافه بر نیاز نیز می باشد.

وی در رابطه با آموزش های لازم نیروها برای استفاده و کاربری این صندوق ها، افزود: همه پشتیبانی های لازم برای آموزش نیروها تدارک دیده شده است و این بر اساس نیازی بوده است که از قبل طراحی شده بود.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای مقابله با احتمال حملات سایبری به صندوق های الکترونیکی، تاکید کرد: این موضوع بالاخره مربوط به زیرساخت‌های کشور است ولی ما برای سناریوهای مختلف در انتخابات تدارک کافی و طراحی لازم را انجام داده ایم و اگر خدای ناخواسته مثلا زیرساخت‌های ما هم با مشکل مواجه شود، موضوع استفاده از تعرفه و انتخابات سنتی را در دستور کار قرار دارد.