به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی وحید آرایی رییس دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی را به عنوان «قائم مقام رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» منصوب کرد.

در این حکم بر اهتمام به بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه انسانی دانشگاه بویژه تقویت نقش اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات امامین انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی تأکید شده است.

شایان ذکر است دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان اولین و بزرگترین واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه علمی «۱+++++» و بیش از ۶۰ هزار دانشجو، ۶۸۷ رشته‌-گرایش فعال و ۲۴۹۸ استاد، از جایگاه ویژه ای در نظام آموزش عالی کشور برخوردار است و به عنوان بزرگ‌ترین واحد دانشگاهی منطقه خاورمیانه نیز شناخته می‌شود.

گفتنی است وحید آرایی دانش آموخته رشته سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، دانشیار پایه ۱۵ با بیش از ۱۰۰ مقاله پژوهشی در نشریات معتبر علمی و کنفرانس های ملی و بین المللی، تألیف و ترجمه ۷ جلد کتاب است

وی دارای سوابق دانشگاهی و علمی از جمله؛ «رییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی»، «نماینده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی واحد تهران مرکزی»، «عضو کمیته فرادستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی»، «عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران»، «عضو کارگروه تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه تخصصی مدیریت دولتی استان تهران»، «مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی واحد تهران مرکزی»، «رییس اندیشکده سیاستگذاری سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «مدیر گروه تخصصی سیاست پژوهی در علوم انسانی سازمان سمت»، «عضو اتاق فکر سیاستگذاری علم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور»، «عضو میز مسایل تربیتی اجتماعی دانشجویان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «عضو و نماینده هیأت موسس انجمن علمی حکمرانی هوشمند ایران»، «عضو شورای نشر موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت عتف»، «دبیر کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند»، «دبیر جشنواره علمی شهید چمران (سه دوره)» و «مدیرمسئول فصلنامه علمی رویکردهای نو در مدیریت دولتی» است.