۵ پرونده در شورای حل اختلاف بروجرد با صلح و سازش مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با میانجیگری شعبه هفتم مجتمع قضایی شورای حل اختلاف بروجرد، پنج پرونده با موضوعاتی از جمله مطالبه وجه، تهیه مسکن و استرداد جهیزیه، با توافق طرفین و حصول صلح قطعی به پایان رسید.

به گزارش، این پرونده‌ها در پی تلاش و پیگیری کارکنان شعبه هفتم مجتمع قضایی شورای حل اختلاف بروجرد و با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش میان مراجعان، با رضایت طرفین مختومه شدند.

میانجیگری؛ راهکاری برای کاهش اختلافات

پرونده‌های مختومه‌شده شامل مطالبات مالی با مبالغ مختلف، موضوع تهیه مسکن و استرداد جهیزیه بوده است که با میانجیگری و توافق طرفین، بدون ادامه اختلاف به صلح قطعی انجامید.

این اقدام با هدف کاهش تنش‌های اجتماعی، تقویت روحیه گذشت و ترویج حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در جامعه صورت گرفته است.

ترویج فرهنگ سازش در مسیر تحقق عدالت اجتماعی

شعبه هفتم شورای حل اختلاف بروجرد با قدردانی از تلاش کارکنان خود، این موفقیت را گامی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه در گسترش فرهنگ صلح و سازش و تحکیم عدالت اجتماعی دانست.

توسعه سازش در پرونده‌های قضایی می‌تواند ضمن کاهش تنش میان طرفین اختلاف، به افزایش رضایتمندی مراجعان و تقویت اعتماد عمومی به روند رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی کمک کند