به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد آسیب‌های جدیدی در خط اصلی انتقال برق دنیپروفسکایا، در فاصله چند کیلومتری نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین شناسایی شده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد آماده است به تسهیل عملیات تعمیر این خط برق کمک کند و برای بررسی گزینه‌های موجود، تماس با طرف‌های روسی و اوکراینی را آغاز کرده است.

بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی، خط ۷۵۰ کیلوولتی دنیپروفسکایا همچنان از مدار خارج است. این خط یکی از مسیرهای انتقال برق خارجی نیروگاه زاپوریژیا محسوب می‌شود و آسیب‌دیدگی آن، نگرانی‌ها درباره پایداری تأمین برق مورد نیاز برای ایمنی نیروگاه را افزایش داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ادامه تلاش‌ها برای فراهم‌کردن شرایط لازم جهت انجام تعمیرات و کاهش خطرهای مرتبط با ایمنی هسته‌ای تأکید کرده است.

نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) بارها با اختلال در تأمین برق خارجی مواجه شده است. خط اصلی ۷۵۰ کیلوولتی دنیپروفسکایا در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (۴ فروردین ۱۴۰۵) از مدار خارج شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر نیز برای فراهم‌کردن آتش‌بس‌های محلی با هدف انجام تعمیرات ضروری در زیرساخت‌های برق مرتبط با این نیروگاه میان روسیه و اوکراین میانجی‌گری کرده بود.