به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن روز ملی کارشناس،غلامرضا هوایی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در تشریح دستاوردها و برنامه‌های این نهاد صنفی باسابقه تأکید کرد که رویکرد اصلی مدیریت جدید، هوشمندسازی فرآیندها و حرکت به سمت ایجاد «کانون الکترونیک» است.

هوائی با اشاره به قدمت ۸۸ ساله کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کشور و استقلال قانونی آن گفت: کارشناسان رسمی به عنوان بازوان کمکی و دستیاران قضات محترم، وظیفه خطیر روشن کردن ابعاد تخصصی و پیچیده پرونده‌ها را در بیش از ۷۰ رشته تخصصی بر عهده دارند تا به قاضی در انشای عادلانه‌تر آرا کمک کنند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰ هزار کارشناس در کشور و حدود ۴ هزار کارشناس در استان تهران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سنتی این مجموعه را بروکراسی کاغذی و مراجعات حضوری مکرر دانست و افزود: کانون الکترونیک به معنای انجام تمامی امور روزمره بدون نیاز به کاغذ و مراجعات فیزیکی است. در همین راستا، فاز نخست این طرح با راه‌اندازی سامانه‌های غیرحضوری برای درخواست مرخصی کارشناسان و صدور آن در کمتر از نیم ساعت اجرایی شده است.

رئیس کانون کارشناسان استان تهران همچنین از برنامه‌های آتی این طرح خبر داد و تصریح کرد: با همکاری قوه قضاییه، فرآیند ارسال گزارش‌ها در سامانه ثنا در حال انجام است و به زودی پرداخت دستمزد کارشناسان نیز بدون نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد. اتوماسیون بخش‌های مالی، شکایات، دادگاه‌های کانون و حذف کامل مستندات کاغذی از روی میز همکاران در آینده بسیار نزدیک محقق خواهد شد تا ارباب رجوع و کارشناسان عزیز کمترین دغدغه تردد فیزیکی را داشته باشند.

هوائی در ادامه به ضرورت به‌روزرسانی دانش تخصصی کارشناسان اشاره کرد و گفت: علم و فناوری با سرعت در حال تغییر است و دانش کارشناسی نیز نیازمند بازآموزی مستمر است. در این راستا گفت‌وگوهایی با معاونت حقوقی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده تا با هم‌افزایی ظرفیت‌های دو نهاد، دوره‌های آموزشی مشترک برای به‌روزرسانی اطلاعات تخصصی قضات و کارشناسان برگزار شود.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های پیش‌رو نظیر قانون تسهیل و مسائل تعرفه‌گذاری، ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده میان مجلس، قوه قضاییه و نهاد کارشناسی، فصل‌های مشترک تازه‌ای برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم گشوده شود.

هوائی ضمن گرامیداشت روز ملی کارشناس، از برگزاری مراسم بزرگداشت این روز در عصر شنبه (دوم آبان‌ماه) با حضور مسئولان عالی‌رتبه کشوری و قضایی و خانواده بزرگ کارشناسان در سالن اجلاس سران خبر داد و از تمامی همکاران برای حضور در این همایش دعوت کرد.