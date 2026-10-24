به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز در ۴ وزن اول به میزبانی قزاقستان آغاز شد و نمایندگان کشورمان در اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم به میدان رفتند. نتایج ۴ وزن ابتدای کشتی فرنگی به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی دور اول استراحت دارد و دور دوم با مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل الیت لالیت از هند قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۹ بر صفر برابر این حریف به پیروزی برسد. او بعد از ظهر در نیمه نهایی، در رقابتی سخت برابر گانیف نایب قهرمان ازبکستانی جهان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. احمدی وفا در مرحله یک چهارم نهایی برابر رضوان آرنات از رومانی قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۸-۰ برابر این حریف به پیروزی برسد. او بعد از ظهر در نیمه نهایی، در رقابتی سخت برابر علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. اسکو در مرحله یک چهارم نهایی رابرت فریتش، دارنده یک نقره و یک برنز جهان از مجارستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر یک برابر این حریف به پیروزی برسد و راهی نیمه نهایی شد. او در مرحله بعد در مصافی سخت برابر سلیمانوف از آذربایجان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.