به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در متن حکم انتصاب سلیمانی خوشرو آمده است: «نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطقه‌ای منصوب می‌شوید.

با توجه به اهداف عالی این برنامه ملی، انتظار می‌رود در تعامل با معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، نسبت به راهبری و پیگیری ارتقای زنجیره‌های ارزش مزیت‌دار منطقه‌ای، با تمرکز بر شناسایی و رفع گلوگاه‌ها از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری کشور و محصولات دانش‌بنیان، با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه استان‌های کشور، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار؛

شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه منطقه‌ای با تمرکز بر مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه و بهره‌گیری از فناوری و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان؛

ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ارتقای اثربخشی و کارایی اقدامات توسعه‌محور در استان‌های کشور؛

ایجاد، تقویت و گسترش چارچوب‌های قانونی، نهادی و اجرایی در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطقه‌ای؛ و تقویت مدل‌های پایدار توسعه اقتصادی با رویکرد گسترش بهره‌برداری از فناوری و نوآوری مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و کاهش محرومیت‌های ناشی از عدم رسوخ فناوری، اهتمام ورزید.

دوام توفیقات جناب‌عالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه‌الله) و سیاست‌های دولت چهاردهم، از درگاه خداوند متعال خواستارم.»