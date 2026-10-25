حضور چهار نسل در «بامبولک ۲»؛ ساخت فیلم کودک رسالتی بزرگ و دشوار است

محمدمتین اوجانی کارگردان فیلم سینمایی «شهر آرزوها: بامبولک ۲» که این روزها در حال اکران است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط اکران فیلمش گفت: شرایط اکران را نمی‌توان به‌سادگی ارزیابی کرد چراکه وضعیت کنونی کشور بر روند اکران فیلم‌ها تأثیر گذاشته است. با این حال با توجه به فعال بودن مدارس، به نظرم مهر ماه بهترین زمان برای اکران یک فیلم کودک بود. امیدوارم شرایط کشور هرچه زودتر به ثبات برسد تا مردم با آرامش و حال خوب به سینماها بیایند.

وی درباره بازخورد مخاطبان عنوان کرد: ما این فیلم را سال گذشته ساختیم و آن را در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان نیز به نمایش گذاشتیم. در بیش از ۱۰ سالنی که فیلم اکران شد، حضور داشتم و از نزدیک با کودکان ارتباط برقرار کردم. واکنش آنها برایم بسیار خوشحال‌کننده بود. به‌وضوح می‌دیدم که با صحنه‌های فیلم ارتباط برقرار می‌کنند. برای مثال در صحنه‌هایی که شخصیت منفی داستان شکست می‌خورد یا شخصیت‌های اصلی به موفقیت می‌رسیدند، هیجان‌زده می‌شدند و حتی از جای خود بلند می‌شدند و دست می‌زدند. این واکنش‌ها نشان می‌داد که فیلم توانسته است از نظر قصه‌پردازی، ساختار، فیلمبرداری و سایر جنبه‌های تولید با مخاطبان کودک ارتباط برقرار کند و از این بابت بسیار خوشحالم.

چالش‌های ساخت نسخه سوم یک فیلم

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه پیش از این ۲ نسخه از این مجموعه به کارگردانی افراد دیگری ساخته شده بود، ساخت سومین قسمت چه چالش‌هایی داشت، توضیح داد: همیشه ساخت نخستین نسخه از یک اثر راحت‌تر از ساخت نسخه‌های بعدی است زیرا نسخه اول سطحی از انتظار را در مخاطب ایجاد می‌کند و سازندگان نسخه‌های بعدی باید به این انتظارات توجه داشته باشند. طبیعتاً ساخت نسخه سوم نیز از این نظر دشوارتر بود. هنگام آغاز تولید به جنبه‌های مختلف کار فکر کردیم و در نهایت به رویکردی رسیدیم که خودم از آن بسیار راضی هستم. تلاش کردیم نسخه سوم را برخلاف ۲ نسخه قبلی، صرفاً به رقص و آواز و سرگرم کردن کودکان از طریق موسیقی محدود نکنیم و آن را به سمت ساختاری سینمایی‌تر ببریم. به همین دلیل، قصه‌پردازی را جدی‌تر گرفتیم و فیلمنامه‌ای منسجم‌تر و قوی‌تر نوشتیم.

بازگشت عروسک به «بامبولک»

وی افزود: یکی دیگر از تفاوت‌های این نسخه با قسمت‌های قبلی، بازگرداندن عروسک به فیلم بود. در نسخه دوم عروسک‌ها حذف شده و شخصیت‌ها با استفاده از جلوه‌های بصری ساخته شده بودند اما ما در این قسمت، عروسک را دوباره به اثر بازگرداندیم و در کنار آن از تصاویر رایانه‌ای (CGI) و جلوه‌های ویژه نیز استفاده کردیم. علاوه بر این، داستانی با حضور بازیگران بزرگسال طراحی کردیم که روایتی سینمایی و قصه‌محور داشت. ترکیب این سه حوزه، یعنی بازیگران بزرگسال، عروسک‌ها و جلوه‌های رایانه‌ای، یکی از مهم‌ترین چالش‌های من به‌عنوان کارگردان بود. در واقع، تلاش کردیم عناصری را کنار هم قرار دهیم که در ۲ نسخه قبلی به این شکل در کنار یکدیگر حضور نداشتند.

کارگردان فیلم «بامبولک ۲» درباره انتخاب بازیگران کودک فیلم بیان کرد: در این فیلم با کودکان زیر ۱۰ سال کار می‌کردیم. انتخاب این گروه سنی و برگزاری آزمون بازیگری برای آنها، مرحله‌ای بسیار حساس و دشوار است؛ زیرا کودکان روحیه لطیفی دارند و برخورد با آنها به توجه و ظرافت زیادی نیاز دارد. برای انتخاب ۲ بازیگر کودک، یک دختر و یک پسر، بیش از ۱۰۰ کودک را دیدیم تا در نهایت به انتخاب‌های مورد نظرمان رسیدیم. یکی از دشواری‌های این مرحله برای کارگردان آن است که باید به برخی از کودکان بگوید برای این نقش انتخاب نشده‌اند، در حالی که نمی‌خواهد به روحیه آنها آسیب بزند.

حضور چهار نسل از بازیگران

وی با اشاره به حضور ۴ نسل از بازیگران مختلف در این فیلم گفت: در فیلم «بامبولک»، چند نسل از بازیگران در کنار یکدیگر حضور داشتند. برای مثال، خانم فریده سپاه‌منصور با بیش از ۸۰ سال سن، کمند امیرسلیمانی، امیرحسین صدیق، دانیال نوروش و کودکان زیر ۱۰ سال در این فیلم ایفای نقش می‌کردند. بنابراین، تقریبا چهار نسل در این پروژه حضور داشتند.

اوجانی متذکر شد: مدیریت چنین گروهی دشواری‌های خاص خود را دارد. باید شرایطی فراهم می‌کردیم که احترام متقابل حفظ شود، بازیگران خسته نشوند و روند تولید در فضایی مناسب پیش برود. خوشبختانه، بازخوردهایی که در پایان کار دریافت کردم، نشان داد که در این زمینه موفق بوده‌ایم. هنگام خداحافظی، بسیاری از اعضای گروه، از کودکان گرفته تا بازیگران بزرگسال، احساساتی شده بودند و حتی گریه می‌کردند. این موضوع نشان می‌داد که در مدت همکاری، ارتباط خوبی میان اعضای گروه شکل گرفته است. ما گروه بسیار خوبی داشتیم و هنگام پایان کار، واقعاً دلمان برای یکدیگر تنگ شده بود.

ساخت فیلم کودک کار ساده‌ای نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ادامه مسیر حرفه‌ای خود نیز قصد دارد فیلم کودک بسازد، گفت: فیلم کودک حوزه‌ای بسیار دشوار است. برخلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد، ساخت فیلم کودک به‌هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست. در این نوع سینما، جزئیات اهمیت بسیار زیادی دارند و باید داستانی طراحی و تولید کرد که تأثیر مثبتی بر کودکان بگذارد. کوچک‌ترین اتفاق‌ها می‌توانند در ذهن کودک نقش ببندند و حتی تا سال‌ها بعد در خاطر او باقی بمانند. اگر از بسیاری از بزرگسالان بپرسید نخستین فیلمی که در کودکی دیده‌اند چه بوده است، احتمالا آن را به یاد می‌آورند. این نشان می‌دهد که آثار دوران کودکی تا چه اندازه می‌توانند در ذهن و خاطره افراد ماندگار شوند. به همین دلیل، ساخت فیلم کودک رسالتی بزرگ و در عین حال مسئولیتی دشوار است. من نیز علاقه‌مندم در آینده بار دیگر در این حوزه فعالیت کنم البته این بار تلاش خواهم کرد پیش از آغاز تولید، برای تأمین بودجه مناسب‌تر و اختصاص زمان کافی، جدی‌تر پیگیری کنم تا بتوانیم با آرامش و امکانات بیشتری برای کودکان فیلم بسازیم.

اوجانی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه تئاتر فعالیت می‌کنم. ۲ نمایش در دست دارم که یکی از آنها روی صحنه است و برای اجرای نمایش دیگر نیز تمرین می‌کنیم تا به امید خدا در آذر آن را به صحنه ببریم. هر ۲ اثر در حوزه تئاتر بزرگسال هستند و فعلاً در بخش سینما فعالیتی ندارم.

امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، مهرداد ضیایی، عیسی یوسفی‌پور، فریده سپاه‌منصور، آناهیتا هاشمی، آیان یاربیگی و دانیال نوروش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل «بامبولک ۲» عبارتند از تهیه کننده: بهروز مفید، کارگردان: محمدمتین اوجانی، نویسنده: امیرمحمد عبدی، مدیر فیلم‌برداری: فرزام گل‌سفیدی، تدوینگر: وحید بی‌طرفان، صدابردار: حمید کرمانی، صداگذار: امید قربانی، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، موسیقی: مرتضی شفیع، چهره‌پرداز: لیلا پرهیزکاری، جلوه‌های بصری: امیر ولی‌خانی.