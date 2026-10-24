توزیع بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی در فارس طی نیمه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورز از توزیع ۶ هزار و ۷۵۵ تن کالای اساسی در این استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اقلام با هدف تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و کمک به ثبات بازار در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات توزیع کالاهای اساسی در فارس اظهار کرد: در این مدت، ۲ هزار و ۳۶۵ تن روغن، ۲ هزار و ۴۰ تن شکر، یک‌هزار و ۴۲۰ تن برنج و ۹۳۰ تن مرغ در استان توزیع شده است.

کشاورز تأمین نیاز بازار، تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری و مدیریت عرضه محصولات غذایی را از اهداف این برنامه برشمرد و افزود: تأمین و توزیع مستمر کالاهای اساسی با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و حمایت از مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به جایگاه این اقلام در سبد مصرفی خانوارها بیان کرد: روغن، شکر، برنج و مرغ از کالاهای پرمصرف هستند و مدیریت تأمین و عرضه آن‌ها می‌تواند در کاهش نوسانات بازار مواد غذایی مؤثر باشد.

کشاورز تأکید کرد: توزیع منظم و هدفمند کالاهای اساسی از جمله راهکارهای مدیریت بازار و جلوگیری از بروز التهاب در قیمت‌هاست و استمرار این روند می‌تواند به دسترسی مناسب‌تر اقشار مختلف جامعه به اقلام ضروری کمک کند.