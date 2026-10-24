سلامت بانوان؛ انتخاب امروز، سرمایه فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، معصومه آقایی از برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته ملی سلامت بانوان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری البرز خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتقای سلامت همه‌جانبه بانوان شاغل در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان برگزار شد.



او با اشاره به اهمیت توجه به سلامت بانوان در محیط کار اظهار کرد: سلامت بانوان ابعاد مختلفی از جمله سلامت جسمی و روانی، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش آگاهی نسبت به شیوه زندگی سالم را دربرمی‌گیرد و توجه به این موضوع، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی و افزایش توانمندی بانوان در محیط کار و خانواده است.



وی افزود: در همین راستا، دوره آموزشی «ارتقای سطح سلامت بانوان» با ارائه خدمات مشاوره، ویزیت و غربالگری سلامت برای بانوان شاغل در مجموعه استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان برگزار شد تا زمینه افزایش آگاهی و توجه بیشتر به پیشگیری و مراقبت‌های سلامت فراهم شود.



مشاور استاندار البرز با اشاره به توجه روزشمار هفته ملی سلامت بانوان به موضوع فضای مجازی سالم بیان کرد: در همین چارچوب، دوره آموزشی «فضای مجازی سالم» ویژه بانوان برگزار شد که ارتقای سواد رسانه‌ای، استفاده ایمن و آگاهانه از فضای مجازی و شناخت فرصت‌ها و آسیب‌های این فضا از محورهای اصلی آن بود.



آقایی تأکید کرد: در شرایطی که فضای مجازی بخش مهمی از زندگی روزمره را تشکیل می‌دهد، افزایش آگاهی و توانمندسازی بانوان برای استفاده مسئولانه و ایمن از این فضا، در کنار توجه به سلامت جسم و روان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی با قدردانی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری البرز خاطرنشان کرد: توجه به سلامت بانوان شاغل، تقویت رویکرد پیشگیرانه، توسعه فرهنگ غربالگری و ارتقای سواد رسانه‌ای از محورهای مورد توجه دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز است و پیگیری برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخش در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.