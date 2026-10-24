به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله یاری صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به مسئولیت سنگین دستگاه قضایی در تحقق عدالت و پاسداری از حقوق مردم اظهار کرد: مسئولیت قضایی را نه یک امتیاز اداری، بلکه امانتی سنگین می‌دانم که در برابر خداوند و مردم بر عهده مسئولان قرار گرفته است و باید با احساس مسئولیت و رعایت موازین قانونی به آن عمل کرد.



وی با بیان اینکه مسئولیت در نظام اسلامی باید در خدمت حق و عدالت باشد، افزود: معیار ارزشمندی یک مسئولیت، صرفاً قرار گرفتن در جایگاه مدیریتی نیست، بلکه باید دید عملکرد مسئولان تا چه اندازه به اجرای عدالت، کاهش رنج مردم و صیانت از حقوق جامعه کمک می‌کند.



رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به سه اولویت اصلی خود در دوره مسئولیت جدید تصریح کرد: عدالت، صیانت از حقوق عامه و اعتماد عمومی سه محور اساسی فعالیت دستگاه قضایی استان است که ارتباطی جدایی‌ناپذیر با یکدیگر دارند.



حجت‌الاسلام یاری ادامه داد: عدالت بدون پاسداری از حقوق مردم ناقص خواهد بود و صیانت از حقوق عامه نیز بدون اجرای دقیق قوانین به نتیجه پایدار نمی‌رسد. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم عدالت را در رفتار و عملکرد مسئولان مشاهده کنند.



وی با اشاره به جایگاه عدالت در حکمرانی اسلامی بیان کرد: هدف از تأکید بر عدالت، صرفاً بیان یک مفهوم یا تکرار یک واژه نیست، بلکه باید عدالت در زندگی مردم جاری شود و آثار آن در تأمین امنیت جامعه، حفظ اموال مردم، سلامت معاملات، حمایت از حقوق شهروندان، رعایت حقوق شاکیان و متهمان و مقابله با فساد نمایان باشد.



صیانت از حقوق عامه، مسئولیتی همگانی در دستگاه قضایی



رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حقوق عامه گفت: حقوق عامه امانتی است که نباید بدون متولی بماند؛ زیرا در بسیاری از موارد، تضییع یک حق، آثار گسترده‌ای بر جامعه و شمار زیادی از شهروندان بر جای می‌گذارد و حتی ممکن است نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.



وی با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست افزود: هنگامی که سلامت و امنیت مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد، اموال عمومی مورد تعرض واقع می‌شود، منابع طبیعی آسیب می‌بیند یا انفال و بیت‌المال در معرض تصرف غیرقانونی قرار می‌گیرد، دستگاه قضایی وظیفه دارد در چارچوب قانون برای صیانت از حقوق عمومی اقدام کند.



حجت‌الاسلام یاری همچنین با اشاره به نقش تصمیم‌ها و ترک فعل‌های احتمالی برخی مدیران در تضییع حقوق عمومی اظهار کرد: در چنین مواردی، موضوع صرفاً اختلاف میان دو فرد نیست، بلکه حقوق جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد و همه همکاران قضایی در قبال پاسداری از این حقوق مسئولیت دارند.



وی شناسایی و اولویت‌بندی مسائل مرتبط با حقوق عامه استان را از برنامه‌های دوره جدید مدیریت قضایی برشمرد و خواستار همکاری دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها، قضات و سایر مسئولان قضایی برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم شد.



ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی



رئیس‌کل دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی خاطرنشان کرد: رسیدگی دقیق، صدور آرای مستحکم و مستدل و رعایت حقوق طرفین دعوا از عواملی است که می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود.



وی افزود: مردم باید در عملکرد دستگاه قضایی، اجرای قانون و تحقق عدالت را به‌روشنی مشاهده کنند و تکریم ارباب‌رجوع، رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی دقیق به پرونده‌ها در اولویت فعالیت همکاران قضایی قرار داشته باشد.



حجت‌الاسلام یاری همچنین صیانت از سلامت دستگاه قضایی را ضروری دانست و گفت: قضات و کارکنان شریف، سرمایه‌های اصلی دادگستری هستند و حفظ این سرمایه‌ها، حمایت از استقلال قضایی، تقویت اخلاق حرفه‌ای و نظارت مؤثر بر عملکردها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی باید بدون اغماض انجام شود؛ چراکه تخلفات می‌تواند اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی را خدشه‌دار کند.



تأکید بر تعامل و همکاری مجموعه قضایی استان



رئیس‌کل دادگستری استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با درخواست همکاری و همراهی مجموعه قضایی استان اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم، به مساعدت دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها، قضات و کارکنان قضایی نیاز داریم و تحقق این اهداف بدون همدلی و همکاری مجموعه همکاران دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با مردم گفت: درهای اتاق کار خود را همواره به روی مراجعان باز می‌دانستم و تلاش می‌کردم در پرونده‌هایی که به من ارجاع می‌شد، در چارچوب مقررات و با صدور دستورات و اتخاذ تصمیمات قضایی لازم، وظیفه خود را انجام دهم.

حجت‌الاسلام یاری با بیان اینکه این رویکرد را از آموزه‌های پیشکسوتان دستگاه قضایی آموخته است، افزود: در مسئولیت جدید نیز تلاش خواهم کرد با تکیه بر همین آموزه‌ها و با همکاری همکاران، زمینه ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنم.